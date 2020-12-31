جامعة الجوف تنهي الاختبارات النهائية حضورياً بإجمالي تجاوز 92000 لأكثر من 1400 مقرر موزعة على 4272 شعبة

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أنهت جامعة الجوف الاختبارات النهائية الحضورية لجميع الطلاب والطالبات بإجمالي بلغ (92047) اختباراً، منها (30636) اختباراً للطلاب و(61411) للطالبات، حيث كان إجمالي اختبارات الطلبة في كليات سكاكا (56391)، وفي فرع القريات (24453) اختباراً، وفي فرع طبرجل (9626) اختباراً، بينما في دومة الجندل (1577) اختباراً للطالبات.

أما عدد المقررات فكان (1444) مقرراً موزعة على (4272) شعبة دراسية، فيما بلغ مجموع اختبارات متطلبات الجامعة إلكترونيا (32633) اختباراً.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د.بندر الشمري أن جميع الاختبارات الحضورية تمت ولله الحمد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة في جميع كليات البنين ومجمعات كليات البنات في سكاكا والقريات وطبرجل، حيث تم تطبيق الآلية المعلنة من قبل الجامعة من حيث توزيع الطلبة على فترات متباعدة وأعداد محددة من مجموع طلبة كل شعبة، وتعقيم مستمر للقاعات والمداخل على مدار أسابيع الاختبارات، ما أدى إلى نجاح الاختبارات النهائية الذي يعد امتداداً لنجاح تجربة الجامعة في التكيف مع التحول الإلكتروني الكامل منذ بداية الجائحة، وهذا بفضل الدعم الكبير من قيادة الدولة حفظها الله، وتوجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم، شاكراً رئيس جامعة الجوف أ.د.محمد الشايع على متابعته ودعمه المستمر.