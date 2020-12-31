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بمناسبة انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.. رئيس جامعة الجوف يشكر القيادة الرشيدة على الدعم الكبير للجامعة

بمناسبة انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.. رئيس جامعة الجوف يشكر القيادة الرشيدة على الدعم الكبير للجامعة
http://almnatiq.net/?p=935574
المناطق - الجوف

وجه رئيس جامعة الجوف أ. د. محمد بن عبد الله الشايع كلمة بمناسبة انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي رفع خلالها خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهم على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم بشكل عام وجامعة الجوف بشكل خاص، ما جعلها تنجح في التحول إلى التعليم الإلكتروني منذ بداية جائحة كورونا نتيجة مايتوفر فيها من بنية تقنية تحتية وإمكانات كبيرة أهلتها لاستمرار العملية التعليمية عن بعد وإجراء الاختبارات الحضورية والإلكترونية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير وفق الإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات المعنية.
كما قدم د. الشايع الشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف نظير ما تلقاه الجامعة من دعم ورعاية وتوجيه متواصل لتكمل مسيرتها وتسهم في تحقيق تطلعات القيادة أيدها الله، ولمعالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ على توجيهاته الدائمة ودعمه للجامعة.
كما وجه رئيس الجامعة رسالة شكر لجميع فرق العمل في الجامعة من وكلاء وعمداء كليات وهيئة تدريسية وإدارية على ما قدموه من جهود في سبيل إنجاح العملية التعليمية والاختبارات النهائية الحضورية، مهنئاً جميع طلاب الجامعة وطالباتها بمناسبة إنهائهم اختبارات هذا الفصل الدراسي وسائلاً المولى القدير أن يوفقهم لتحقيق طموحاتهم وتطلعات قيادتهم ورفعة وطنهم، وحثهم على مضاعفة الجهد خلال مشوارهم القادم؛ ليحققوا أفضل النتائج إن شاء الله ويكونوا سواعد بناء ونماء في مسيرة وطنهم الذي قدم لهم الكثير.

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