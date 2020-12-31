برعاية أمير منطقة الرياض” انطلاق مهرجان الحمضيات الخامس بمحافظة الحريق

المناطق-فلاج الشعيفاني

دشن سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عصر اليوم الخميس عن بعد حفل انطلاق فعاليات مهرجان الحمضيات الخامس بمحافظة الحريق، وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة ، بدأ بأيات من الذكر الحكيم ، ثم عرض لـ كلمة سموه الكريم في الحفل ، حيث أعلن عن انطلاق فعاليات المهرجان ، وأشاد سموه بمهرجان حمضيات الحريق

واعتبر سموه المهرجان انموذجا متميزا بين المهرجانات بالمنطقة، مقدما شكره للرعاة والداعمين والمزارعين بالمحافظة ، تلى ذلك تقديم أوبريت وطني ،وفي الختام تم تكريم الرعاة والداعمين للمهرجان ،

ثم أخذ الضيوف جولة كاملة على أقسام المهرجان، وقد أقتصر الحفل اليوم على ممثلي الجهات الحكومية والداعمين ، وروعي فيه الإجراءات الوقائية والاحترازية.