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شاهد التفاصيل: 86 وظيفة على سلم رواتب الموظفين العام بالحرس الوطني

شاهد التفاصيل: 86 وظيفة على سلم رواتب الموظفين العام بالحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=935681
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد 86 من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للحاصلين على التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.​

وعلى الراغبين بالتقدم على تلك الوظائف الدخول على بوابة التوظيف بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (جدارة) اعتباراً من 1442/5/19هـ الموافق 2021/1/3م ولمدة خمسة أيام عبر الرابط التالي: https://eservices.mcs.gov.s​a .​

آلية التقديم من قبل المتقدمين:

الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

على كل متقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها حسب احتياج الوزارة من التخصصات الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

خريجي الدرجة الجامعية حسب احتياج الوزارة من التخصصات الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

خريجي درجة الماجستير، وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية حسب احتياج الوزارة من التخصصات الواردة في دليل تصنيف الوظائف.

الاولوية في الترشيح للتخصصات غير تربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط أن يكون سبق حضور الاختبار المهني (القدرات المعرفية) المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة – السابعة-الثامنة.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية.\

حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد الطلب من الإعلان نهائياً وعليه التقدم للإعلانات القادمة.

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