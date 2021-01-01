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تفاصيل الوظائف الشاغرة في هيئة المنافسة

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تفاصيل الوظائف الشاغرة في هيئة المنافسة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في هيئة المنافسة
http://almnatiq.net/?p=935690
المناطق_وكالات

ألعنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس للعمل في الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

مهندس أول – الشبكة والبنية التحتية: سعودي الجنسية ودرجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الحاسب أو ما يعادلها وخبرة مهنية لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة مع ضرورة إجادة مهارات اللغة الإنجليزية.

رئيس وحدة – البنية التحتية والدعم: سعودي الجنسية ودرجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الحاسب أو ما يعادلها وخبرة مهنية لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة مع ضرورة إجادة مهارات اللغة الإنجليزية.

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