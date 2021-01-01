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بدء تطبيق التعرفة الجديدة لرسوم وأجور خدمات قطاع الموانئ السعودية

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بدء تطبيق التعرفة الجديدة لرسوم وأجور خدمات قطاع الموانئ السعودية

بدء تطبيق التعرفة الجديدة لرسوم وأجور خدمات قطاع الموانئ السعودية
http://almnatiq.net/?p=935696
المناطق_ الرياض

تبدأ الهيئة العامة للموانئ اعتبارا من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2021، تطبيق التعرفة الجديدة لرسوم وأجور خدمات قطاع الموانئ.

وقالت الهيئة إن الأجور الحالية والجديدة لمناولة بعض أنواع البضائع تعتبر منخفضة مقارنة بالسوق الإقليمي والأسواق المنافسة، حيث عملت على إعادة دراسة وتعديل بعض أجور الموانئ في ظل ظهور خدمات جديدة في قطاع الشحن البحري.

وتستهدف الهيئة من تعديل وتطبيق التعرفة الجديدة إلى تنفيذ عددٍ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من بينها زيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الموانئ بالمملكة.

مما يُسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخدمة المصدرين والمستورين ومقدمي الخدمات، وخلق فرص استثمارية جديدة في الخدمات المساندة التي ستوفر أكثر من 9600 وظيفة جديدة مباشرة.

وستسهم التعرفة الجديدة في دعم التزامات الهيئة والمشغلين في الموانئ السعودية بمؤشرات عالمية تنافسية من بينها زيادة إجمالي حركات الرافعة في الساعة.

إضافة إلى إجمالي حركات المناولة بالرصيف في الساعة، وتقليل الوقت المستغرق منذ دخول الشاحنة حتى خروجها، إلى جانب إجمالي الوقت المستغرق الذي تقضيه كل شاحنة في المحطة.

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