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لأندية الممتاز.. انتهاء مهلة تقديم مستندات الالتزامات المالية مستحقة السداد قبل 30 أكتوبر

لأندية الممتاز.. انتهاء مهلة تقديم مستندات الالتزامات المالية مستحقة السداد قبل 30 أكتوبر

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لأندية الممتاز.. انتهاء مهلة تقديم مستندات الالتزامات المالية مستحقة السداد قبل 30 أكتوبر

لأندية الممتاز.. انتهاء مهلة تقديم مستندات الالتزامات المالية مستحقة السداد قبل 30 أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=935705

أعلنت وزارة الرياضة -ممثلة بلجنة الكفاءة المالية- انتهاء المهلة المحددة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر 2020م، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

تشكر وزارة الرياضة كافة الأندية ومسؤوليها على تعاونهم الكبير في تقديم المستندات المطلوبة وتفعيل وسائل التواصل المستمرة مع اللجنة، بما يحقق الهدف المأمول بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية في الأندية الرياضية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.

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