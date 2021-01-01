الفتح يزيد متاعب ضمك.. وأبها يقلبها على العين

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حقق فريق الفتح الفوز على مضيفه ضمك، بهدفين مقابل هدف، في المحالة، ضمن مباريات الجولة 11 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة.

ورفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة، في المركز السادس بالترتيب، بينما توقف رصيد ضمك عند النقطة 8 في المركز 16 والأخير حتى الآن.

وسجل للفتح كل من مراد باتنا من ركلة جزاء، في الدقيقة 25، وميشيل تي فريدي، في الدقيقة 48، فيما كان هدف ضمك من نصيب منصور حمزي، في الدقيقة 54.

وسيحل الفتح ضيفاً على الوحدة، الخميس، في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بينما يذهب ضمك لمواجهة الاتحاد، السبت، ضمن مباريات الجولة 12 من بطولة الدوري.

وفي مباراة أخرى، نجح أبها في تحقيق الانتصار على مضيفه العين، بأربعة أهداف مقابل هدفين، على أرضية ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

وأصبح رصيد أبها 14 نقطة في المركز التاسع بعد الفوز، فيما توقف رصيد العين عند 10 نقاط، في المركز 15 وقبل الأخير بالمسابقة.

وسجل العين عن طريق خوانبي، في الدقيقة 22، وتاهرات في مرماه، بالدقيقة 68، لكن عرف أبها الفوز بتسجيله 4 أهداف، بواسطة ستراندبيرج الذي سجل الهاتريك، في الدقائق 31 و82 و90، ورياض شراحيلي، في الدقيقة 57.

يذكر أن أبها سيستضيف الفيصلي في المحالة، الخميس، أما العين فسيذهب لمواجهة النصر، في ملعب مرسول بارك بالرياض، الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع المقبل.