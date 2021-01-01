احدث الأخبار

هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي
أبرز المواد
 مشكلة تواجه إنتاج لقاح فايزر.. وتحذير من “الفجوات”
أبرز المواد
 كيف يتعافى دماغك بعد “عام كورونا الصعب”؟
أبرز المواد
 شرطة الرياض: ضبط 350 مخالفة للائحة الحد من التجمعات في مجمع تجاري بمدينة الرياض
أبرز المواد
 الفتح يزيد متاعب ضمك.. وأبها يقلبها على العين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من سمو أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 أمير الكويت: نتطلع إلى القمة الخليجية بالسعودية لتعزيز التضامن العربي والخليجي
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يستنفر جهوده في مطار عدن
أبرز المواد
 محافظ الخرج يكرم مدراء الجهات الأمنية
منطقة الرياض
 الغفيلي مديرا عاما للمراسم بالتدريب التقني والمهني
منطقة الرياض
 “العقيلي” مديرًا عامًا للاتصال المؤسسي والتسويق للطيران المدني
منطقة الرياض
 غدا .. افتتاح رالي داكار السعودية 2021
أبرز المواد
هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي

هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي

أبرز المواد
مشكلة تواجه إنتاج لقاح فايزر.. وتحذير من “الفجوات”

مشكلة تواجه إنتاج لقاح فايزر.. وتحذير من “الفجوات”

أبرز المواد
كيف يتعافى دماغك بعد “عام كورونا الصعب”؟

كيف يتعافى دماغك بعد “عام كورونا الصعب”؟

أبرز المواد
شرطة الرياض: ضبط 350 مخالفة للائحة الحد من التجمعات في مجمع تجاري بمدينة الرياض

شرطة الرياض: ضبط 350 مخالفة للائحة الحد من التجمعات في مجمع تجاري بمدينة الرياض

أبرز المواد

الفتح يزيد متاعب ضمك.. وأبها يقلبها على العين

الفتح يزيد متاعب ضمك.. وأبها يقلبها على العين
http://almnatiq.net/?p=935817
المناطق - متابعات

حقق فريق الفتح الفوز على مضيفه ضمك، بهدفين مقابل هدف، في المحالة، ضمن مباريات الجولة 11 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة.
ورفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة، في المركز السادس بالترتيب، بينما توقف رصيد ضمك عند النقطة 8 في المركز 16 والأخير حتى الآن.
وسجل للفتح كل من مراد باتنا من ركلة جزاء، في الدقيقة 25، وميشيل تي فريدي، في الدقيقة 48، فيما كان هدف ضمك من نصيب منصور حمزي، في الدقيقة 54.
وسيحل الفتح ضيفاً على الوحدة، الخميس، في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بينما يذهب ضمك لمواجهة الاتحاد، السبت، ضمن مباريات الجولة 12 من بطولة الدوري.
وفي مباراة أخرى، نجح أبها في تحقيق الانتصار على مضيفه العين، بأربعة أهداف مقابل هدفين، على أرضية ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.
وأصبح رصيد أبها 14 نقطة في المركز التاسع بعد الفوز، فيما توقف رصيد العين عند 10 نقاط، في المركز 15 وقبل الأخير بالمسابقة.
وسجل العين عن طريق خوانبي، في الدقيقة 22، وتاهرات في مرماه، بالدقيقة 68، لكن عرف أبها الفوز بتسجيله 4 أهداف، بواسطة ستراندبيرج الذي سجل الهاتريك، في الدقائق 31 و82 و90، ورياض شراحيلي، في الدقيقة 57.
يذكر أن أبها سيستضيف الفيصلي في المحالة، الخميس، أما العين فسيذهب لمواجهة النصر، في ملعب مرسول بارك بالرياض، الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع المقبل.

روابط ذات صلة

هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي

هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي
مشكلة تواجه إنتاج لقاح فايزر.. وتحذير من “الفجوات”

مشكلة تواجه إنتاج لقاح فايزر.. وتحذير من “الفجوات”
كيف يتعافى دماغك بعد “عام كورونا الصعب”؟

كيف يتعافى دماغك بعد “عام كورونا الصعب”؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*