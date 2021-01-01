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شرطة الرياض: ضبط 350 مخالفة للائحة الحد من التجمعات في مجمع تجاري بمدينة الرياض

شرطة الرياض: ضبط 350 مخالفة للائحة الحد من التجمعات في مجمع تجاري بمدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=935826
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع يظهر فيه وجود عدد كبير من مرتادي أحد المجمعات التجارية في مدينة الرياض بأعداد تخالف ما نصت عليه لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في نقل وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، ضبطت الأجهزة الأمنية في الموقع (350) مخالفة، واتخذت بحق المخالفين كافة الإجراءات النظامية وفقاً للائحة الحد من التجمعات.

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