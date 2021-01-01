دولة احتفلت برأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة

المناطق - الرياض

في حين يشهد العالم احتفالات بطرق مختلفة ليلة رأس السنة الميلادية، فإن هناك دولة تحتفل به 11 مرة، وذلك نظرًا لفارق التوقيت الزمني بين مناطقها، وهي روسيا.

ويعود السبب لأن مقاطعات روسيا تنقسم إلى 11 منطقة زمنية بفارق ساعة واحدة بينها، ما يعني أنها تحتفل فعليًا بحلول عيد رأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة، وفقًا لصحيفة “واشنطون بوست”.

وتمتد المناطق الزمنية ابتداء من إقليم كامتشاتكا ودائرة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق البلاد، وصولًا إلى مقاطعة كالينينجراد في الغرب، ولهذا تحتفل أقاليم روسيا الـ85 بيوم رأس السنة بشكل متتابع.

وتوقيت منطقة إقليم كامتشاتكا أصبح يزيد عن توقيت جرينيتش، بما يصل إلى 12 ساعة، وهي أول منطقة في روسيا تلقى مواطنوها تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعيد.

وتلى إقليم كامتشاتكا توقيت مناطق ماجادان ثم فلاديفوستوك ثم ياقوتيا ثم إيركوتسك ثم كراسنويارسك ثم أومسك ثم يكاتيرينبورج ثم سامارا ثم موسكو ثم كالينينجراد الذي يزيد عن توقيت جرينيتش بساعتين.

يذكر أن حث الرئيس فلاديمير بوتين، في خطابه بمناسبة العام الجديد، الروس على التوحد في مواجهة معركة البلاد مع جائحة فيروس كورونا.