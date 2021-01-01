احدث الأخبار

دولة احتفلت برأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي
أبرز المواد
 مشكلة تواجه إنتاج لقاح فايزر.. وتحذير من “الفجوات”
أبرز المواد
 كيف يتعافى دماغك بعد “عام كورونا الصعب”؟
أبرز المواد
 شرطة الرياض: ضبط 350 مخالفة للائحة الحد من التجمعات في مجمع تجاري بمدينة الرياض
أبرز المواد
 الفتح يزيد متاعب ضمك.. وأبها يقلبها على العين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من سمو أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 أمير الكويت: نتطلع إلى القمة الخليجية بالسعودية لتعزيز التضامن العربي والخليجي
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يستنفر جهوده في مطار عدن
أبرز المواد
 محافظ الخرج يكرم مدراء الجهات الأمنية
منطقة الرياض
 الغفيلي مديرا عاما للمراسم بالتدريب التقني والمهني
منطقة الرياض
 “العقيلي” مديرًا عامًا للاتصال المؤسسي والتسويق للطيران المدني
منطقة الرياض
دولة احتفلت برأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة

دولة احتفلت برأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة

أبرز المواد
هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي

هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي

أبرز المواد
مشكلة تواجه إنتاج لقاح فايزر.. وتحذير من “الفجوات”

مشكلة تواجه إنتاج لقاح فايزر.. وتحذير من “الفجوات”

أبرز المواد
كيف يتعافى دماغك بعد “عام كورونا الصعب”؟

كيف يتعافى دماغك بعد “عام كورونا الصعب”؟

أبرز المواد

دولة احتفلت برأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة

دولة احتفلت برأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=935838
المناطق - الرياض

في حين يشهد العالم احتفالات بطرق مختلفة ليلة رأس السنة الميلادية، فإن هناك دولة تحتفل به 11 مرة، وذلك نظرًا لفارق التوقيت الزمني بين مناطقها، وهي روسيا.

ويعود السبب لأن مقاطعات روسيا تنقسم إلى 11 منطقة زمنية بفارق ساعة واحدة بينها، ما يعني أنها تحتفل فعليًا بحلول عيد رأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة، وفقًا لصحيفة “واشنطون بوست”.

وتمتد المناطق الزمنية ابتداء من إقليم كامتشاتكا ودائرة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق البلاد، وصولًا إلى مقاطعة كالينينجراد في الغرب، ولهذا تحتفل أقاليم روسيا الـ85 بيوم رأس السنة بشكل متتابع.

وتوقيت منطقة إقليم كامتشاتكا أصبح يزيد عن توقيت جرينيتش، بما يصل إلى 12 ساعة، وهي أول منطقة في روسيا تلقى مواطنوها تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعيد.

وتلى إقليم كامتشاتكا توقيت مناطق ماجادان ثم فلاديفوستوك ثم ياقوتيا ثم إيركوتسك ثم كراسنويارسك ثم أومسك ثم يكاتيرينبورج ثم سامارا ثم موسكو ثم كالينينجراد الذي يزيد عن توقيت جرينيتش بساعتين.

يذكر أن حث الرئيس فلاديمير بوتين، في خطابه بمناسبة العام الجديد، الروس على التوحد في مواجهة معركة البلاد مع جائحة فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي

هيئة الأفلام تفتح باب التسجيل لبرنامج صناع الأفلام الرقمي
مشكلة تواجه إنتاج لقاح فايزر.. وتحذير من “الفجوات”

مشكلة تواجه إنتاج لقاح فايزر.. وتحذير من “الفجوات”
كيف يتعافى دماغك بعد “عام كورونا الصعب”؟

كيف يتعافى دماغك بعد “عام كورونا الصعب”؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*