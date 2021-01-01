جامعة الأمير محمد بن فهد تسجل 8 براءات اختراع في المكتب الأمريكي

الدمام - المناطق

سجلت جامعة الأمير محمد بن فهد 8 براءات اختراع في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع ولقد تم اختيار الـ8 براءات اختراع في المجالات الهندسية والتقنية من أصل 47 طلب تقدمت بها الجامعة للمكتب خلال السنتين الماضيتين.

وتأتي هذه الإنجازات في اطار التحول الاستراتيجي للجامعة نحو التركيز بشكل أكبر على نشر البحث العلمي وتطويره وكذلك الاعتمادات الأكاديمية العالمية والمحلية لبرامج الجامعة المختلفة.

وتسعى الجامعة من خلال مراكز البحث لديها في الحصول على عدد أكبر من براءات الاختراع سعياً للوصول إلى قائمة أفضل 100 جامعة في العالم والتي تصدرها الأكاديمية الوطنية للمخترعين بأمريكاNational Academy of Inventorsحيث وضعت الجامعة خططها التنفيذية لتحقيق ذلك.

وبمجرد حصول الجامعة على الـ8 براءات الاختراع بدأت بوضع الخطط التنفيذية لوضع هذه البراءات موقع التنفيذ وتحويلها إلى مشاريع تدعم الاقتصاد الوطني إذ تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب هذه البراءات تمهيداً للتواصل مع الجهات التي قد تستفيد من نتائج هذه البراءات.

صرح بذلك رئيس الجامعة د. عيسى بن حسن الأنصاري مؤكداً أن الجامعة تمضي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية العالمية والتي سترتقي بالجامعة إلى مصاف الجامعات المرموقة خاصة في ظل الدعم الذي يتلقاه التعليم العالي الأهلي من حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة التعليم والتي لاتألوا جهداً في دعم مثل هذه الإنجازات .

من جانبه صرح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. فيصل بن يوسف العنزي بأن الجامعة تسير وفق خطة استراتيجية تقودها في أن تصبح جامعة متميّزة على المستوى المحلي والعالمي وتشكل إضافة للتعليم العالي على مستوى العالم.