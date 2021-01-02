تطبيق Honk .. يوفر للمستخدمين إظهار الرسائل بشكل تفاعلي بمجرد كتابتها

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كثيرة هي تطبيقات المحادثة المتوافرة في متاجر التطبيقات وتعمل وفق النمط المتعارف عليه وهو كتابة الرسالة ومن ثم اختيار خيار الإرسال لتصل مباشرة إلى المستخدم، إلا أن التطبيق الجديد المسمى Honk يوفر تجربة مراسلة جديدة وتفاعلية مختلفة، حيث يوفر إمكانية إظهار الرسائل مباشرة أثناء الكتابة دون الحاجة إلى إرسالها، حيث لا يحتوي على سجل محادثة محفوظ أو زر إرسال، ما يجعل الرسائل أكثر تفاعلية في الوقت الفعلي أثناء كتابتها.

وتم إطلاق التطبيق المخصص لهاتف آيفون في الفترة الأولى بعد أشهر من الاختبار، على أن يتم توفيره لأنظمة التشغيل الأخرى قريبا، ويتم خلال التطبيق عرض رسائل المستخدم للشخص الآخر أثناء الكتابة مع عرض فترات التوقف المؤقت والأخطاء الإملائية، حيث لا يوجد زر إرسال كما أن لدى المستخدم 160 حرفا فقط للتعبير عن أفكاره، وبعد أن يصل إلى الحد الأقصى يتم الضغط على زر التحديث للبدء من نقطة الصفر، وليس لدى التطبيق سجل دردشة.

ويتميز التطبيق بمجموعة من ميزات التخصيص، بحيث يمكن للمستخدم تغيير لون فقاعات المحادثة، ويمكنه اختيار لون بشرة الرموز التعبيرية الذي يفضله، الذي ينعكس في كل مكان عبر التطبيق، إلى جانب إمكانية تعيين الرموز التعبيرية المعينة لكلمة أو عبارة، بحيث يظهر الرمز التعبيري الذي حدده المستخدم بجوار الكلمة في كل مرة يكتب فيها الكلمة أو العبارة المذكورة.