مجلس جامعة الجوف عقد جلسته الرابعة للعام الجامعي 1442

مجلس جامعة الجوف عقد جلسته الرابعة للعام الجامعي 1442

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مجلس جامعة الجوف عقد جلسته الرابعة للعام الجامعي 1442

مجلس جامعة الجوف عقد جلسته الرابعة للعام الجامعي 1442
http://almnatiq.net/?p=935929
المناطق - الجوف

ترأس رئيس جامعة الجوف أ.د.محمد بن عبد الله الشايع الجلسة الرابعة لمجلس الجامعة للعام 1442هـ بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. محمد بن عبد العزيز الصالح وأعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة رفع رئيس الجامعة شكره وعرفانه للقيادة الحكيمة أيدها الله على ما تقدمه من دعم كبير للجامعة لتكمل مسيرتها وتسهم في التنمية الوطنية، مؤكداً بأن هذا الدعم مكّن الجامعة من التكيف مع التحول إلى التعليم الإلكتروني خلال الفصول الماضية والفصل الحالي والنجاح في العملية التعليمية عن بعد، وكذلك إجراء الاختبارات النهائية حضورياً وإلكترونياً لمقررات متطلبات الجامعة، كما رفع د. الشايع شكره لسمو أمير المنطقة، ومعالي وزير التعليم على ماتحظى به الجامعة من دعم ومتابعة وتوجيه، مهنئاً جميع فرق العمل بالجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء هيئة تدريسية وإدارية على نجاح هذا الفصل الدراسي بكل المقاييس، ومقدماً لهم الشكر على جهودهم المخلصة منذ بداية التحول الإلكتروني، سائلاً المولى أن يبارك جهود الجميع في خدمة القيادة والوطن.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الأكاديمية والتنظيمية المدرجة ضمن جدول الأعمال كالموافقة على منح درجة الماجستير لعدد من طلبة الجامعة، واعتماد دليل الطالب للأمانة العلمية.

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