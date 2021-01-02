شاهد التفاصيل: شؤون الحرمين تعلن عن وظائف في المسجد النبوي

المناطق_المدينة المنورة

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمدينة المنورة عن حاجتها لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة في اللغات والترجمة من المواطنين والمواطنات وذلك للعمل في المسجد النبوي الشريف وفق الشروط الموضحة في رابط التسجيل في المجالات التالية:

الحاصلين على مؤهلات علمية في تخصصات اللغات والترجمة (جميع اللغات).

الممارسون من أصحاب الخبرات في اللغات والترجمة (جميع اللغات).

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة.

أن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية وأن يجيد المتقدم اللغة التي يتقنها تحدثاً وكتابة مع ضرورة الاستعداد للعمل في أي وقت وأن يكون لائق طبياً.

أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي ويبدأ موعد التقديم بمشيئة الله يوم الجمعة الموافق 17 /05 /1442 هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 23 /05 /1442 هـ ويكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بوكالة الرئاسة بالدخول على الرابط التالي:

https://eservices.wmn.gov.sa