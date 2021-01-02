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إعلان نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية في طيران الأمن

إعلان نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية في طيران الأمن
http://almnatiq.net/?p=936017
المناطق_ الرياض

أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن عن نتائج القبول المبدئي لوظائف رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي وعلى المتقدمين الحضور في الموعد المحدد بمقر طيران الامن – الرياض – مخرج (10) – بجانب نادي ضباط قوى الامن الداخلي من الجهة الغربية و إحضار المستندات المطلوبة داخل ملف اخضر علاقي.

وقالت أن المستندات المطلوبة هي: صورتين مكبرة للهوية الوطنية وصورتين طبق الاصل من المؤهلات العلمية.

عدد 6 صور شمسية ملونة مكشوف الرأس خلفية بيضاء مقاس 4 * 6 مع كتابة الاسم خلف كل صورة.

صورة من رخصة السياقة / عمومي للسائقين فقط.

صورة من شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( صحة الفم والاسنان ) فقط وكتابة الاسم ورقم الجوال بالكامل على الملف من الخارج.

إحضار أصل الهوية الوطنية وإحضار كل الاساسات للمطابقة وشهادة حسن السيرة والسلوك.

طباعة نتيجة اختبار القدرات العامة ( قياس) للمتقدمين على رتبة جندي / جندي أول

ويجب التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمام) والتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الطبية والتعليمات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد-19.

الحضور الساعة الخامسة والنصف مساءً عدا يوم السبت الحضور الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

تبدأ إجراءات القبول الساعة السادسة مساءً من بعد ( صلاة المغرب ) عدا يوم السبت تبدأ إجراءات القبول الساعة التاسعة صباحاً.

الالتزام بالزي الرياضي ( فنيله بيضاء + بنطلون أسود + جزمة رياضية) وحلاقة الشعر مكينة رقم 1.

يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.

قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه إختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

تعتذر لجنة القبول عن استكمال إجراءات أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الالتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه.

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