«كورونا المتحور» يصيب 33 دولة حول العالم.. وأوروبا الأكثر انتشارًا

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خلال أقل من شهر، ارتفع عدد الدول التي اكتشفت إصابات بفيروس كورونا المتحور إلى 33 دولة، بما فيها بريطانيا حيث ظهر هناك لأول مرة قبل أسابيع قليلة.

تركيا أحدث دولة اكتسفت إصابات بفيروس كورونا المتحور؛ حيث رصدت 15 حالة قادمة من بريطانيا لتقرر إغلاق الباب أمام القادمين من هذا البلد.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إنَّ الأشخاص الـ15 المصابين في عزلة، ويجرى تتبع مخالطيهم ووضعهم تحت الحجر الصحي، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وأضاف قوجة أن في الفحوصات التي أجريت على مستوى تركيا، لم يتم اكتشاف فيروس كورونا المتحور لدى أي شخص آخر بخلاف المسافرين الذين وصلوا من بريطانيا.

وتتزايد قائمة البلدان التي حددت الإصابات بفيروس كورونا المتحور، وأغلبها في أوروبا، وحتى الجمعة كانت تشمل كلًا من بريطانيا وتركيا وبلجيكا وإسبانيا والسويد وسويسرا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا وأيرلندا ومالطا وهولندا والبرتغال والنرويج.

وفي قارة آسيا، اكتشف كورونا المتحور في الصين والهند واليابان والأردن ولبنان وإسرائيل وباكستان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والإمارات وتايوان، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وتشيلي وأستراليا.

كما ارتفع عدد الدول التي تمنع استقبال المسافرين من بريطانيا إلى أكثر من 40، فيما تفرض بعض البلدان قيودًا على المسافرين الذين زاروا خلال الأسابيع الأخيرة، الدول التي تم اكتشاف الفيروس المتحور بها.

ويتميز فيروس كورونا المتحور بقدرة أكبر على الانتشار بنسبة 70%، مما يعزز إمكانية ارتفاع أعداد الإصابات في أي بلد يصل إليه، لكن لم يثبت حتى الآن أنه يؤدي إلى حالات إصابة أكثر خطورة.