احدث الأخبار

«كورونا المتحور» يصيب 33 دولة حول العالم.. وأوروبا الأكثر انتشارًا
أبرز المواد
 هل اللقاحات المضادة لـ«كورونا» آمنة لمرضى القلب والأوعية الدموية؟.. «الصحة» توضح
أبرز المواد
 شاهد.. “روضة التنهات” تخطف قلوب محبي البر والمتنزهين
أبرز المواد
 «الصحة»: يمكن للمرضعات المعرضات للعدوى أخذ لقاح كورونا
أبرز المواد
 إعلان نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية في طيران الأمن
أبرز المواد
 شاهد التفاصيل: شؤون الحرمين تعلن عن وظائف في المسجد النبوي
أبرز المواد
 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية
أبرز المواد
 بولتون: ترامب يسعي لتمزيق الحزب الجمهوري
أبرز المواد
 تعرّف على أسباب ظهور «الهالات السوداء» حول العين وطرق علاجها
أبرز المواد
 «الصحة العالمية» تجيز لقاح «فايزر بيونتيك»
أبرز المواد
 بقنابل حارقة.. هجوم مروع على موقع لاحتفالات عيد الميلاد في بريطانيا
أبرز المواد
 إيران تبلغ ” الطاقة الذرية “: سنخصب اليورانيوم إلى 20% في فوردو
أبرز المواد
«كورونا المتحور» يصيب 33 دولة حول العالم.. وأوروبا الأكثر انتشارًا

«كورونا المتحور» يصيب 33 دولة حول العالم.. وأوروبا الأكثر انتشارًا

أبرز المواد
هل اللقاحات المضادة لـ«كورونا» آمنة لمرضى القلب والأوعية الدموية؟.. «الصحة» توضح

هل اللقاحات المضادة لـ«كورونا» آمنة لمرضى القلب والأوعية الدموية؟.. «الصحة» توضح

أبرز المواد
شاهد.. “روضة التنهات” تخطف قلوب محبي البر والمتنزهين

شاهد.. “روضة التنهات” تخطف قلوب محبي البر والمتنزهين

أبرز المواد
«الصحة»: يمكن للمرضعات المعرضات للعدوى أخذ لقاح كورونا

«الصحة»: يمكن للمرضعات المعرضات للعدوى أخذ لقاح كورونا

أبرز المواد

«كورونا المتحور» يصيب 33 دولة حول العالم.. وأوروبا الأكثر انتشارًا

«كورونا المتحور» يصيب 33 دولة حول العالم.. وأوروبا الأكثر انتشارًا
http://almnatiq.net/?p=936029
المناطق_وكالات

خلال أقل من شهر، ارتفع عدد الدول التي اكتشفت إصابات بفيروس كورونا المتحور إلى 33 دولة، بما فيها بريطانيا حيث ظهر هناك لأول مرة قبل أسابيع قليلة.  

تركيا أحدث دولة اكتسفت إصابات بفيروس كورونا المتحور؛ حيث رصدت 15 حالة قادمة من بريطانيا لتقرر إغلاق الباب أمام القادمين من هذا البلد.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إنَّ الأشخاص الـ15 المصابين في عزلة، ويجرى تتبع مخالطيهم ووضعهم تحت الحجر الصحي، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وأضاف قوجة أن في الفحوصات التي أجريت على مستوى تركيا، لم يتم اكتشاف فيروس كورونا المتحور لدى أي شخص آخر بخلاف المسافرين الذين وصلوا من بريطانيا. 

وتتزايد قائمة البلدان التي حددت الإصابات بفيروس كورونا المتحور، وأغلبها في أوروبا، وحتى الجمعة كانت تشمل كلًا من بريطانيا وتركيا وبلجيكا وإسبانيا والسويد وسويسرا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا وأيرلندا ومالطا وهولندا والبرتغال والنرويج.

وفي قارة آسيا، اكتشف كورونا المتحور في الصين والهند واليابان والأردن ولبنان وإسرائيل وباكستان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والإمارات وتايوان، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وتشيلي وأستراليا.

كما ارتفع عدد الدول التي تمنع استقبال المسافرين من بريطانيا إلى أكثر من 40، فيما تفرض بعض البلدان قيودًا على المسافرين الذين زاروا خلال الأسابيع الأخيرة، الدول التي تم اكتشاف الفيروس المتحور بها.

ويتميز فيروس كورونا المتحور بقدرة أكبر على الانتشار بنسبة 70%، مما يعزز إمكانية ارتفاع أعداد الإصابات في أي بلد يصل إليه، لكن لم يثبت حتى الآن أنه يؤدي إلى حالات إصابة أكثر خطورة.

روابط ذات صلة

هل اللقاحات المضادة لـ«كورونا» آمنة لمرضى القلب والأوعية الدموية؟.. «الصحة» توضح

هل اللقاحات المضادة لـ«كورونا» آمنة لمرضى القلب والأوعية الدموية؟.. «الصحة» توضح
شاهد.. “روضة التنهات” تخطف قلوب محبي البر والمتنزهين

شاهد.. “روضة التنهات” تخطف قلوب محبي البر والمتنزهين
«الصحة»: يمكن للمرضعات المعرضات للعدوى أخذ لقاح كورونا

«الصحة»: يمكن للمرضعات المعرضات للعدوى أخذ لقاح كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*