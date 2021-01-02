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سمو أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالمنطقة

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سمو أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالمنطقة

سمو أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=936040
المناطق_الجوف

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الخطة التشغيلية لجمعية قدوة لرعاية الأيتام بالمنطقة، التي تسعى الجمعية من خلالها لتحقيق أهدافها الرئيسة ومؤشرات الأداء التي تضمنتها الخطة التشغيلية للأعمال الإدارية والمالية والفنية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية قدوة الأيتام بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة، مستمعاً لشرح عن الخطة وسير العمل في الجمعية.
بعد ذلك سجل سموه كلمة في سجل الزيارات للجمعية، تمنى لهم التوفيق والسداد لخدمة الأيتام والعمل على تمكينهــم من حياة كريمة ببرامج نوعية وجودة عالية وأســلوب متميز تكسبها ثقة المجتمع – بإذن الله -.
من جانبه أعرب الدكتور الخالدي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على ما قدمه من دعم للأيتام أثناء جائحة كورونا.

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