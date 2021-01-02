مدير التواصل الاستراتيجي والاعلام الإلكتروني«النعام » للمرتبة العاشرة بوزارة التعليم

الرياض - محمد المسلم

صدرت موافقة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ القاضي بترقية الأستاذ أحمد بن حمود النعام مدير التواصل الاستراتيجي والاعلام الإلكتروني بوزارة التعليم إلى المرتبة العاشرة.

من جانبه قدم “النعام” خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم على ثقته في ترقيته مؤكداً بأن هذه الترقية ستكون حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن، كما قدم شكره وتقديره لسعادة المشرف العام على الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة على الدعم الكبير والتحفيز الذي يجده منسوبو الإعلام والاتصال بالوزارة والمناطق والمحافظات والذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات لوزارة التعليم.