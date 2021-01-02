شاهد.. لقطات فريدة لإنشاء أول صالة حجاج

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http://almnatiq.net/?p=936134
المناطق - الرياض

تعتبر “صالات الحج والعمرة” بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، البوابة الأولى لحجاج وضيوف بيت الله الحرام القادمين جوا.

وتمتاز صالة الحجاج عن غيرها من مطارات العالم الأخرى بتجهيز كامل مرافقها،وتعد من أضخم المشاريع في جدة

وأظهر مقطع فيديو نادر مهندس المشروع الأمريكي “من أصل بنجلاديشي” فضل خان ، ولقطات أثناء تنفيذ العمال للمشروع ، و توفي المهندس عام ١٩٨٢م في جده اثناء تنفيذ المشروع وقبل انتهائه بأشهر .

لصالة الحجاج شكلها الفريد والاستثنائي، فهي خيام بيضاء ضخمة، أشبه ما تكون بالخيام التي يقطنها الحجاج في المشاعر المقدسة، إذ تغطي الخيام كافة أسقف الصالات، وترتفع بشكل مخروطي لتصل في أعلاها إلى حلقة دائرية تسمح بنفاذ الضوء وفي نفس الوقت تعكس حرارة الشمس، كما تتيح مرور التيارات الهوائية داخل الصالات وبهذا تكون صالة الحجاج رابع أكبر صالة للركاب في العالم بعد مطارات هونغ كونغ، بانكوك وسول.

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