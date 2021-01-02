احدث الأخبار

جدة تشهد إعلان افتتاح منافسات داكار السعودية 2021
أبرز المواد
 مركز لقاحات الرياض: لم تحدث أي مضاعفات لمن أخذوا الجرعة الأولى
أهم الاخبار
 دراسة: التفاؤل يطيل العمر.. ويساهم في علاج 6 أمراض خطيرة
أبرز المواد
 ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية
أبرز المواد
 سفير الكويت لدى المملكة: القمة الخليجية تأتي وسط أجواء أخوية وإيجابية
أبرز المواد
 أول ظهور للفنان خالد سامي مع زوجته بعد إجرائه عملية زراعة كبد
أبرز المواد
 “الجمارك”: تكشف عن عدد الحد الأقصى للسجائر المسموح باستيرادها كل 3 أشهر
أبرز المواد
 وزير التعليم: تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي
أبرز المواد
 شاهد.. لقطات فريدة لإنشاء أول صالة حجاج
أبرز المواد
 السيسي: نقدر دور المملكة بالإنابة عن المجموعة الرباعية
أبرز المواد
 أمانة تبوك تستعرض إنجازاتها البلدية خلال الخمسة الأشهر الماضية
منطقة تبوك
 إصابات كورونا.. صاعدة في الإمارات هابطة في المملكة بوتائر قياسية
أبرز المواد
جدة تشهد إعلان افتتاح منافسات داكار السعودية 2021

جدة تشهد إعلان افتتاح منافسات داكار السعودية 2021

أبرز المواد
مركز لقاحات الرياض: لم تحدث أي مضاعفات لمن أخذوا الجرعة الأولى

مركز لقاحات الرياض: لم تحدث أي مضاعفات لمن أخذوا الجرعة الأولى

أهم الاخبار
دراسة: التفاؤل يطيل العمر.. ويساهم في علاج 6 أمراض خطيرة

دراسة: التفاؤل يطيل العمر.. ويساهم في علاج 6 أمراض خطيرة

أبرز المواد
ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

ضمن الجولة الـ11 من دوري ولي العهد.. التعاون يهزم مضيفه الأهلي بثلاثية

أبرز المواد

وزير التعليم: تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي

وزير التعليم: تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي
http://almnatiq.net/?p=936138
المناطق - الرياض

قرر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،  تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات والتظلمات الواردة من منسوبي ومنسوبات الوزارة من الكادرين التعليمي والإداري في ما يتعلق بتقييم الأداء الوظيفي.

وتشكلت اللجنة من: المشرف العام على الادارة العامة لتطوير الموارد البشرية ” رئيسا ومقررا “، وممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية ” عضوا “، وممثل عن الإدارة العامة للإشراف التربوي ” عضوا “

وأسند للجنة المهمات التالية: تلقي الاعتراضات والتظلمات على تقييم الأداء الوظيفي وفق القنوات الإلكترونية الرسمية، ودراسة الطلبات الواردة، والتأكد من تطبيق معايير وأسس وإجراءات تقييم الأداء، وللجنة حق استدعاء من تراه لحضور جلساتها ومناقشة الموظف المتظلم ومعد ومعتمد التقرير على أن تكون مداولاتها سرية.

ورفعت اللجنة توصياتها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم إلى الوزير أو من ينيبه ليقرر ما يراه، ويكون قراره نهائيا، ويحق لرئيس اللجنة تشكيل فريق عمل للقيام بالمهمات التنفيذية والاستعانة بمن يراه في إنهاء المهمات الموكلة للجنة.

روابط ذات صلة

جدة تشهد إعلان افتتاح منافسات داكار السعودية 2021

جدة تشهد إعلان افتتاح منافسات داكار السعودية 2021
مركز لقاحات الرياض: لم تحدث أي مضاعفات لمن أخذوا الجرعة الأولى

مركز لقاحات الرياض: لم تحدث أي مضاعفات لمن أخذوا الجرعة الأولى
دراسة: التفاؤل يطيل العمر.. ويساهم في علاج 6 أمراض خطيرة

دراسة: التفاؤل يطيل العمر.. ويساهم في علاج 6 أمراض خطيرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*