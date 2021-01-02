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أول ظهور للفنان خالد سامي مع زوجته بعد إجرائه عملية زراعة كبد

أول ظهور للفنان خالد سامي مع زوجته بعد إجرائه عملية زراعة كبد
http://almnatiq.net/?p=936143
المناطق - الرياض

ظهر الفنان خالد سامي، في مقطع فيديو منتشر على موقع “تويتر”، اليوم السبت، وذلك لأول مرة منذ العارض الصحي الذي مر به وإجرائه لعملية زراعة كبد.

وقال “سامي” في الفيديو الذي نشره الملحن “فهد العبدالله” على حسابه بتويتر: “إنه سيكون بكامل صحته وعافيته بعد فترة نقاهة سيقضيها برفقة زوجته”.

وبدا أن زوجة الفنان خالد سامي كانت بجواره أثناء تسجيله مقطع الفيديو؛ حيث سُمع صوتها وهي تتحدث معه، فيما وعد الأخير بأنه بعد فترة النقاهة سيعود للساحة مجددًا.

جدير بالذكر أن الفنان خالد سامي كان قد خضع لعملية زراعة كبد بعد أن تدهورت حالته الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية.

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