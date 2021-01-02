دراسة: التفاؤل يطيل العمر.. ويساهم في علاج 6 أمراض خطيرة

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المناطق - الرياض

كشفت دراسة أمريكية جديدة، أن المتفائلين قد يكونوا أطول عمرًا من أولئك الذين لديهم نهج أكثر سلبية في الحياة، مشيرة إلى أن الأشخاص الإيجابيين هم أكثر فرصة للعيش حتى سن 85 عامًا أو أكثر.

وتوصل الخبراء إلى هذا الاستنتاج باستخدام مجموعتين موجودتين من الأشخاص، الذين جُنّدوا لدراسات مختلفة تضمنت 70000 امرأة في دراسة «صحة الممرضات»، و1500 رجل في دراسة «صحة المحاربين القدامى». حسبما ذكر موقع «Mayo Clinic».

ووجدت الدراسة أنه في المتوسط، تمتع الرجال والنساء الأكثر تفاؤلًا، بعمر أطول بنسبة 11 إلى 15%، وكانوا أكثر عرضة للعيش حتى 85 عامًا مقارنة بالمجموعة الأقل تفاؤلًا.

وقالت البروفيسور لوينا لي، الأستاذة المساعدة في الطب النفسي بكلية الطب بجامعة بوسطن، والمشاركة في الدراسة: «تتحدث نتائجنا عن احتمال أن يؤدي رفع مستويات التفاؤل إلى تعزيز طول العمر والشيخوخة الصحية.. وتشير الدلائل المستمدة من تجارب التحكم العشوائية إلى أن التدخلات، مثل تخيل مستقبل يسير فيه كل شيء بشكل جيد، أو العلاج السلوكي المعرفي المكثف، يمكن أن تزيد مستويات التفاؤل».

وقال موقع «Mayo Clinic»، إن الباحثين يواصلون استكشاف آثار التفكير الإيجابي والتفاؤل على الصحة، مشيرًا إلى أن الفوائد الصحية للتفكير الإيجابي، تشمل «إطالة العمر الافتراضي ـ انخفاض معدلات الاكتئاب ـ مقاومة أكبر لنزلات البرد ـ تحسين الصحة النفسية والجسدية ـ تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية».

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