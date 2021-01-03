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شكوى رسمية إلى النيابة ضد الحكم “عمر المهنا”!وهذا رده..

شكوى رسمية إلى النيابة ضد الحكم “عمر المهنا”!وهذا رده..
http://almnatiq.net/?p=936220
المناطق - الرياض

ناقشت لجنة الحكام السعودية اليوم رفع شكوى رسمية لدى النيابة العامة ضد الحكم “المعتزل” عمر المهنا، بسبب رأيه في خطأ خط التسلل أثناء هدف “مايكون” الملغي في مباراة الفيصلي والنصر.

فيما ترى اللجنة أن رأي “المهنا” خطأ وتسبب في تجييش الشارع الرياضي. وفقاً لـ”الرياضية”..

خرج الخبير التحكيمي عمر المهنا، للمرة الأولى، لتوضيح موقفه والتعليق على قرار لجنة الحكام السعودية برفع شكوى رسمية ضده بسبب رأيه في خطأ خط التسلل أثناء هدف “مايكون” الملغي في مباراة الفيصلي والنصر.

ونفى المهنا خلال مكالمة هاتفية أجراها مع قناة “الرياضية” السعودية، أن يكون هدفه التشكيك في ذمم الآخرين، أو أنه يقصد التشكيك في أحد من غرفة “الفار” أو أن هناك تعمُّد في إظهار خط غير صحيح. وقال: “بعد مستحيل أنا شخصيًا أن أشكك في ذمم الأخرين، ورسم الخط يجب أن لا يوضع على اليد أو الذراع سواء من المهاجم أو المدافع، لذلك الهدف صحيح، ولا أقصد أن هناك تعمد”.

وأوضح أنه يقصد من حديثه، الكشف عن المعلومة التي يعرفها بشأن الخط الذي على يد اللاعب، وهي أن الخط المفروض لا يُرسم على يد اللاعب أو ذراعه، وأن الخط دائمًا يُرسم على أسفل على الجسم أو القدم أو الرأس المتقدم منها، أما اليد ما يُرسم عليها الخط حتى لا يُسبب بلبلة إلى الحُكام.

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