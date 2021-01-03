“الزعاق” يكشف سبب البرد خلال هذه الأيام

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كشف الخبير الفلكي، خالد الزعاق، عن وصول كوكب الأرض إلى أقرب مسافة لها من الشمس، وهي 147 مليون كم، فيما يسمى بـ”الحضيض الأرضي”.

وقال “الزعاق” في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ”تويتر”: “إن هذا الاقتراب يسمى بالحضيض الأرضي، فمعلوم أن الكواكب تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية وليست دائرية”.

وأضاف: “هذا يعني أن المسافة بين الشمس والكوكب تختلف من يوم لآخر، وتكون الأرض في الحضيض عندما تكون المسافة بينها والشمس في أقل ما يمكن، في حين يكون الكوكب في الأوج عندما تكون تلك المسافة أكبر ما يمكن”.

وتابع “الزعاق”: “يتساءل البعض.. إذا كانت الشمس قريبة منا في هذه الأيام.. فلماذا البرد؟.. وردًا على هذا نقول البرد والحر يعتمد على زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض”.

وختم الخبير الفلكي، بقوله: إن “زاوية السقوط خلال هذه الأيام تكون مائلة بخلاف الصيف؛ حيث تكون عمودية أو شبه عمودية ولذا نشعر بالحر خلاف الشتاء”.