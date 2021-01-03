فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

المناطق - وكالات

أظهرت مقاطع مصورة حصلت عليها “العربية”، لحظة قصف سيارة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد في الثالث من يناير العام الماضي.

وكان سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، لحظة استهداف سيارته، بعد أن حطت طائرته في مطار العاصمة العراقية آتية من سوريا ولبنان.

ومنذ العام الماضي وعملية الاغتيال هذه تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وشهدت خلال الأيام الماضية أيضاً ارتفاع منسوب التهديدات بين الطرفين.

وقد ترافقت تصريحات الطرفين مع تحركات عسكرية أميركية على الأرض في المنطقة، شملت توجه حاملة الطائرات “يو أس أس نيميتز” وقطع بحرية مرتبطة بها الى مياه الخليج في الأسابيع الماضية، وتحليق قاذفات استراتيجية من طراز “بي-52” فوق الخليج مرتين في الآونة الأخيرة.

لكن تقارير صحافية أميركية أفادت في وقت لاحق هذا الأسبوع أن وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميلر أمر بعودة “نيميتز” الى بلادها. ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الخطوة كانت بمثابة إشارة “خفض تصعيد” حيال طهران، بعد الخشية من وقوع مواجهة بين الطرفين قبل خروج الرئيس الأميركي دونالد ترمب من البيت الأبيض في 20 يناير.