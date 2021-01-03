الحياة تعود إلى مطار عدن.. والحكومة تفتح ملف “المركزي”

المناطق - الرياض

عود الحركة اليوم الأحد إلى مطار عدن اليمني، مع استئناف الملاحة الجوية والرحلات بعد الهجوم الذي طال المطار الأربعاء الماضي.

وفي السياق، أشاد وزير النقل عبد السلام حميد بالجهود التي بذلت في تجهيز المطار، وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به في وقت قياسي.

وعملت فرق الصيانة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، خلال الأيام الماضية وبشكل مستمر، على إزالة مخلفات التفجير من صالات المطار وتنظيفها، على أن تُستكمل بقية أعمال الصيانة مع إعادة تشغيل المطار.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شكل فريقاً للوقوف على الأضرار التي تعرض لها مطار عدن، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية بالمحافظة، وإدارة مطار عدن، بعد الاعتداء الذي وقع لحظة وصول أعضاء من الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة.

إلى ذلك، شرعت الحكومة اليمنية في معركتها لإصلاح الاقتصاد عبر فتح ملف البنك المركزي. وقد شدد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك في أول تحرك اقتصادي له أمس السبت، على أهمية “التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي بحسابات البنك المركزي، بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولي”».