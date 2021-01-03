صورة نادرة للقادة الخليجيون الستة المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي

صورة نادرة للقادة الخليجيون الستة المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي

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صورة نادرة للقادة الخليجيون الستة المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي

صورة نادرة للقادة الخليجيون الستة المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي
http://almnatiq.net/?p=936243

أظهرت صورة نادرة، القادة الخليجيون الستة المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي، أثناء الاجتماع التاسع المنعقد في المنامة

وظهر في الصورة “الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعــود- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان، رئيس دولة الامارات العربية المتحـدة – الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفـة أمير دولــة البحــريــن – السلطان قابوس بن سعــيد سلـطان عــمــان، الشيخ خليفة بن حمد آل ثانــي أمير دولـة قطــر، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصبـاح أمير دولــة الكويــت، رحمهم الله”.

وعقــد المجلـس الأعلـى دورتــه التاسـعة بالعاصمة البحرينية المنامــة فى الفترة ما بيـن 19 إلى 22 ديسمبر 1988، حيث بحث المجلس الأعلى تطور مسيرة مجلس التعاون، وما حققه من الأهداف التي جسدها النظام الأساسى للمجلس.

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