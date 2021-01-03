منظمة الصحة العالمية تحدد شرطين لانتهاء كورونا

المناطق - الرياض

كدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنه رغم الصعاب التي ظهرت، هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا المستجد خلال هذا العام، معددة شرطين لذلك، وهما الالتزام بالنظافة والسلامة.

ومن جانبها، أوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس، أن من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس.

وأشارت هاريس إلى أن اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء، لافتة إلى أنه على كافة الناس التحلي بالمسؤولية والاتزام بمعايير غسل اليدين وتعقيمها، والتباعد.