احدث الأخبار

انتهاك آخر.. السلطات التركية تمحو الحروف الكردية من اللافتات
أبرز المواد
 “سار”: تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة
أبرز المواد
 “هدف” يدعم 6 مهن في برنامج “تمهير” ضمن مبادرة توطين المهن
أبرز المواد
 شرطة بغداد تعلن تأمين الحماية للتجمعات في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس
أبرز المواد
 نيويورك رابع ولاية أمريكية يفوق عدد حالات كورونا فيها المليون
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية تحدد شرطين لانتهاء كورونا
أبرز المواد
 صورة نادرة للقادة الخليجيون الستة المؤسسون لمجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 الحياة تعود إلى مطار عدن.. والحكومة تفتح ملف “المركزي”
أبرز المواد
 أرمينيا تعلن حظر استيراد السلع التركية لمدة ستة أشهر
أبرز المواد
 فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
أبرز المواد
 “بصمة الدماغ”… دقّة في إثبات الجرائم وكشف القضايا الغامضة
أبرز المواد
 “الزعاق” يكشف سبب البرد خلال هذه الأيام
أبرز المواد
انتهاك آخر.. السلطات التركية تمحو الحروف الكردية من اللافتات

انتهاك آخر.. السلطات التركية تمحو الحروف الكردية من اللافتات

أبرز المواد
“سار”: تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة

“سار”: تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة

أبرز المواد
“هدف” يدعم 6 مهن في برنامج “تمهير” ضمن مبادرة توطين المهن

“هدف” يدعم 6 مهن في برنامج “تمهير” ضمن مبادرة توطين المهن

أبرز المواد
شرطة بغداد تعلن تأمين الحماية للتجمعات في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس

شرطة بغداد تعلن تأمين الحماية للتجمعات في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس

أبرز المواد

انتهاك آخر.. السلطات التركية تمحو الحروف الكردية من اللافتات

انتهاك آخر.. السلطات التركية تمحو الحروف الكردية من اللافتات
http://almnatiq.net/?p=936260
المناطق - وكالات

تواصل حكومة “العدالة والتنمية” في تركيا، انتهاكاتها بحق المواطنين الأكراد، وأحدث فصل بهذه التجاوزات قيام البلدية في مقاطعة ماردين جنوب شرقي البلاد، بإزالة الحروف الكردية في عدد من اللافتات الخاصة بالقرى.

وحسبما ذكر موقع “أحوال” المتخصص بالشأن التركي، فقد غيرت السلطات البلدية في “أرتوكلو” الواقعة بمقاطعة ماردين، التسميات الخاصة بالقرى ذات الأغلبية الكردية، وذلك عبر استبدال الأحرف “إكس” و”دبليو” و”كيو” المستخدمة في اللغة الكردية بالأحرف “إتش” و”كي” و”في” على التوالي.

وتفاعل السكان المحليون للتغييرات التي تم إجراؤها على اللافتات بعد أن قالت البلدية عبر تويتر: “نحن مستمرون في تركيب اللوحات الدالة على الاتجاهات والمسافات”، مما حفز سلسلة من الردود التي أشارت إلى أن العديد من أسماء القرى الكردية تمت طباعتها بشكل غير صحيح، داعين إلى إصلاحها.

وفي غضون ذلك، قال عضو مجلس “أرتوكلو”، محمد علي أماك، إن حزب الشعوب الديمقراطي، سوف يتخذ خطوات لضمان تصحيح تلك اللافتات الخاطئة.

ونقل موقع “أحوال” عن أماك قوله: “سيكون هذا على جدول أعمالنا في أول اجتماع لمجلس الحزب هذا العام. نتوقع تصحيح هذا الخطأ”.

وكان حزب “العدالة والتنمية” برئاسة رجب طيب أردوغان، قد فاز بمدينة “أرتوكلو” في انتخابات مارس 2019، بينما فاز حزب “الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد بـ65 بلدية في معظمها من الأكراد، من المقاطعات الشرقية والجنوبية المأهولة بالسكان.

ويدير أمناء معينين من قبل الحكومة التركية، اليوم 47 بلدية من تلك البلديات، وذلك في إطار حملة أنقرة القمعية لحزب “الشعوب الديمقراطي”، الذي تتهمه بالتعاطف مع حزب “العمال الكردستاني” المحظور والعمل لصالحه.

حرب ضد الثقافة الكردية

وحظرت السلطات التركية وجرّمت استخدام اللغة الكردية في الأماكن العامة بعد انقلاب 1980 في تركيا، وتم إلغاء تجريمه في عام 1991.

واليوم تمّ إغلاق دور النشر ومؤسسات البحث باللغة الكردية، ولا يسمح للسجناء بإرسال أو تلقي رسائل باللغة الكردية.

كذلك لا يتم إدراج اللغة الكردية – ثاني أكثر اللغات تحدثا في البلد – في أنظمة الإعلان أو اللافتات متعددة اللغات، بالإضافة إلى أن عدد المواطنين الأتراك الذين تستهدفهم جرائم الكراهية بسبب التحدث باللغة الكردية يتزايد باستمرار، وفق “أحوال”.

روابط ذات صلة

“سار”: تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة

“سار”: تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة
“هدف” يدعم 6 مهن في برنامج “تمهير” ضمن مبادرة توطين المهن

“هدف” يدعم 6 مهن في برنامج “تمهير” ضمن مبادرة توطين المهن
شرطة بغداد تعلن تأمين الحماية للتجمعات في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس

شرطة بغداد تعلن تأمين الحماية للتجمعات في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*