99٪ معدل إنجاز المعاملات الاستثمارية بأمانة الشرقية

الدمام - المناطق

حققت أمانة المنطقة الشرقية 99% في إنجاز المعاملات المرتبطة بالاستثمارات وتنمية الايرادات والتي تجاوزت 50 ألف معاملة، وذلك بعد تحقيقها لمستهدفات وزارة المالية في تنمية الايرادات لثلاث سنوات متتالية، والتي تأتي امتداداً لجهود الأمانة في تطبيق مفهوم التحول الرقمي، عبر منظومة عمل تعتبر التقنية العنصر الرئيسي لها، حيث ترتبط الأنظمة بنظام رسائل الجوال القصيرة SMS ومنظومة WorkFlow مما يساهم في التيسير على المستفيدين ورفع جاذبية الاستثمار البلدي.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان على حرص الأمانة لمواكبة أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030 في التركيز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية من خلال الاستثمار الشامل والأمثل للأصول البلدية لتنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة بمشاركة القطاع الخاص وايصال رسالة للمستثمرين ورواد الأعمال بجاذبية البيئة الاستثمارية للأمانة عبر تطبيق المسار السريع للأعمال، والتأكيد على معالجة الملاحظات والتحسين المستمر للأعمال من خلال جمع الملاحظات والمقترحات وإشراك المستثمرين بصناعة الاستثمارات وذلك في سبيل تعزيز مكانة استثمارات الأمانة التي تنعكس على تلبية كافة متطلبات المستثمرين ونيل رضاهم، مشيرا الى مواصلة الأمانة في تحقيق أهدافها التنموية من خلال طرح الفرص الاستثمارية، وكذلك حرص منسوبي الأمانة على تحسين وتطوير مسيرة التنمية الاستثمارية لتحقيق كافة الأهداف المنشودة التي تخدم المنطقة.