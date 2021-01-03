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هلال الشرقية يباشر (6653) بلاغ إسعافي بديسمبر

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المناطق - الشرقية

      استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية (6653) بلاغ إسعافي  خلال شهر ديسمبر من العام 2020م ، بالإضافة إلى  (48) بلاغ إسعافي  إضافي تم عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي قدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لعدد (5768) حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: (748) حالة ناتجة عن حوادث مرورية و(109) حالات ناتجة عن حوادث دهس و(129) حالة ناتجة عن انقلاب مركبات و(1990) حالة مرضية عادية و(332) حالة مرض معدي و(499) حالة سقوط و(187) حالة نتجت عن حرائق و (3) حالات غرق و(106) حالات احتجاز و(4) حالات بتر و(11) حالة نتيجة حروق و(26) حالة ناتجة عن اختناق و(147) حالة أزمة قلبية و(232) حالة غيبوبة و(867) حالة إغماء و(604) حالات أزمة تنفسية و(107) حالات نزيف و(26) حالة ولادة و (11) حالة تسمم بالابتلاع و(2) حالتين تسمم باللدغ و(8) حالات إصابة عمل و(100) حالة توقف قلب وتنفس و(10) حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة و(2) حالتين تشنج حراري و(1) حالة تسمم بالاستنشاق و(7) حالات صعق كهربائي و(39) حالة اشتباه جلطة دماغية و(4) حالات نتيجة تسرب غاز و (1) حالة نتيجة انهيار مبنى وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل(3210) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل (2451) حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (107) حالات وفاة رحمهم الله.
هذا و نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) او عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.

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