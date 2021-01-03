احدث الأخبار

أمير منطقة القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال فريق ارتواء التطوعي
منطقة القصيم
 99٪ معدل إنجاز المعاملات الاستثمارية بأمانة الشرقية
المنطقة الشرقية
 هيئة المهندسين تعلن عن استهداف توظيف الكوادر الوطنية
أبرز المواد
 إمارة القصيم تقيم ندوة “الحوار بين الاختلاف والخلاف بالشراكة مع قوة أمن المنشآت بالمنطقة
منطقة القصيم
 بلدية ‫القطيف تطلق مبادرة ‫(سيهات جميلة) لتنظيف كورنيش الغدير بسيهات
كفى تختتم 2020 بأكثر من ربع مليون مستفيد .. وآلاف المتعالجين من السموم
أبرز المواد
 ثقل القدمين عند الاستيقاظ.. ما الأسباب؟
أبرز المواد
 هجوم على صلاح: حديثه عن مستقبله بعيدا عن النادي الإنجليزي أثر سلبا على الفريق
أبرز المواد
 رغم التحذير التركي.. اليونان تحسم خطتها العسكرية بـ2021
أبرز المواد
 بطولة الأندية العربية: الاتحاد يستضيف الشباب في إياب نصف النهائي
أبرز المواد
 ظنت أنها عضت لسانها خلال النوم ثم اتضحت الكارثة.. سرطان انتشر في بقية جسدها
أبرز المواد
 روسيا تسجل 504 وَفَيَات و24150 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
أمير منطقة القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال فريق ارتواء التطوعي

أمير منطقة القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال فريق ارتواء التطوعي

منطقة القصيم
99٪ معدل إنجاز المعاملات الاستثمارية بأمانة الشرقية

99٪ معدل إنجاز المعاملات الاستثمارية بأمانة الشرقية

المنطقة الشرقية
هيئة المهندسين تعلن عن استهداف توظيف الكوادر الوطنية

هيئة المهندسين تعلن عن استهداف توظيف الكوادر الوطنية

أبرز المواد
إمارة القصيم تقيم ندوة “الحوار بين الاختلاف والخلاف بالشراكة مع قوة أمن المنشآت بالمنطقة

إمارة القصيم تقيم ندوة “الحوار بين الاختلاف والخلاف بالشراكة مع قوة أمن المنشآت بالمنطقة

منطقة القصيم

أمير منطقة القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال فريق ارتواء التطوعي

أمير منطقة القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال فريق ارتواء التطوعي
http://almnatiq.net/?p=936305

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تقريراً مفصلاً عن أعمال فريق ارتواء التطوعي السنوي لعام 2020م.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم قائدة فريق ارتواء التطوعي سارة المزيني وأعضاء الفريق وفي مستهل الاستقبال, رحب سموه بالجميع , مؤكدًا أهمية العمل التطوعي ونشر ثقافته كونه يعزز تكافل المجتمعات وانتشار القيم الاجتماعية النبيلة بين أفراد المجتمع , مشيراً إلى أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في الأعمال التطوعية, متمنياً للجميع التوفيق في خدمة الوطن الغالي.


من جانبه، أوضحت قائدة الفريق الدور الذي يقدمه الفريق وإسهاماته الفعّالة في العديد من المواقف والحالات الإنسانية وإنجازات الفريق المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , مبينةً أن الفريق يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الفعالة للمجتمع , وتنمية الأواصر الاجتماعية والعمل بروح الفريق الواحد.


وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية لسمو أمير منطقة القصيم مع عضوات فريق ارتواء التطوعي.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين رابطة التطوع بالمنطقة سفيان الربيش. 

روابط ذات صلة

إمارة القصيم تقيم ندوة “الحوار بين الاختلاف والخلاف بالشراكة مع قوة أمن المنشآت بالمنطقة

إمارة القصيم تقيم ندوة “الحوار بين الاختلاف والخلاف بالشراكة مع قوة أمن المنشآت بالمنطقة
تعليم القصيم يختتم أعمال “الفصل الدراسي الأول” بنجاح

تعليم القصيم يختتم أعمال “الفصل الدراسي الأول” بنجاح
أمير القصيم يثمن جهود مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة من خلال تنفيذ مبادرة “البرنامج التطوعي البيئي” بمشاركة 50 متطوعاً بالشراكة مع مجلس شباب القصيم

أمير القصيم يثمن جهود مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة من خلال تنفيذ مبادرة “البرنامج التطوعي البيئي” بمشاركة 50 متطوعاً بالشراكة مع مجلس شباب القصيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*