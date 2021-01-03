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الدفاع المدني يدعو إلى الأخذ باشتراطات السلامة أثناء التخييم

الدفاع المدني يدعو إلى الأخذ باشتراطات السلامة أثناء التخييم
http://almnatiq.net/?p=936314
المناطق - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالتزامن مع فصل الشتاء إلى الأخذ باشتراطات السلامة أثناء التخييم لتفادي المخاطر وتجنب وقوع الحوادث لا قدر الله.
وأكدت المديرية ضرورة توزيع مطفيات الحريق في جميع الخيام بما يتناسب مع مساحة كل خيمة, وإخبار الأهل بالوجهة التي سيقصدها المتنزه وبالموقع الذي سيتم التخييم به قبل الخروج للرحلة والابتعاد عن بطون الأودية والتخييم في الأماكن المرتفعة فور الوصول إلى الموقع، والحرص على سلامة التمديدات الكهربائية عند تجهيز المخيم, بحيث يتم تمريرها عبر أنابيب لحماية الأسلاك من القطع أو وصول مياه الأمطار إليها، وتركيب قواطع كهربائية تلقائية مع توزيع الأحمال عليها، وتخصيص قاطع لكل جهاز يستهلك الطاقة الكهربائية بشكل كبير مثل أجهزة التدفئة والتكييف.
كما نبهت بأن تكون المصابيح بعيدة عن الأقمشة والمواد المكونة للخيام والحفاظ على مساحة خالية بين الحشائش والمواد القابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن 3 أمتار من جميع الجهات المحيطة, والحرص على التهوية الجيدة للمواقع التي تحوي مواقد الحطب أو الفحم, لتجنب الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون القاتل والتأكد من إطفاء النار بعد الانتهاء من استخدامها, كذلك التأكد من المنطقة المحيطة للمخيم بعدم وجود آبار مكشوفة ومهملة وعند وجودها الإبلاغ عن مواقعها فوراً لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
وأهابت المديرية العامة ارشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي, متمنية السلامة للجميع.

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