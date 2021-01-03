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“كف يد” بحق 7 خطباء تجاهلوا التحذير من “الإخوان”

“كف يد” بحق 7 خطباء تجاهلوا التحذير من “الإخوان”
http://almnatiq.net/?p=936317
المناطق - واس

وفقا لـ«عكاظ» ، صدور قرار بطي قيد 7 خطباء في منطقة الباحة، إثر إغفالهم توجيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وكشفت المصادر أن القرار شمل خطباء تغيّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد كشف أخيراً أن طي قيد بعض الأئمة والخطباء في بعض جوامع المملكة، جاء نتيجة عدم التزامهم بتنفيذ توجيهات الوزارة بنشر بيان هيئة كبار العلماء، وإيضاح خطورة جماعة «الإخوان» الإرهابية، مؤكداً أن طي القيد لا يعني أنهم ينتمون لهذه الجماعة أو أنهم متشبعون بفكرهم ومؤيدون لهم، وإنما القرار كان إجراءً نظامياً بحق من لم ينفذ التوجيهات، أو تباطأ في تنفيذها.

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