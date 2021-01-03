احدث الأخبار

انطلاق دورات حفظ الطاقة في المباني الحكومية 2021 فبراير المقبل
أبرز المواد
 أمير الجوف يدشن البرنامج الدعوي “الأسرة والإجازة “
منطقة الجوف
 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : مجلس التعاون يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره
أبرز المواد
 “كف يد” بحق 7 خطباء تجاهلوا التحذير من “الإخوان”
أبرز المواد
 الدفاع المدني يدعو إلى الأخذ باشتراطات السلامة أثناء التخييم
أبرز المواد
 “6 فلاجز القدية” تبدأ في تصميم أسرع أفعوانية في العالم
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للسياحة تُطلق “جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي”
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يتسلم تقريراً عن أعمال فريق ارتواء التطوعي
منطقة القصيم
 99٪ معدل إنجاز المعاملات الاستثمارية بأمانة الشرقية
المنطقة الشرقية
 هيئة المهندسين تعلن عن استهداف توظيف الكوادر الوطنية
أبرز المواد
 إمارة القصيم تقيم ندوة “الحوار بين الاختلاف والخلاف بالشراكة مع قوة أمن المنشآت بالمنطقة
منطقة القصيم
 بلدية ‫القطيف تطلق مبادرة ‫(سيهات جميلة) لتنظيف كورنيش الغدير بسيهات
انطلاق دورات حفظ الطاقة في المباني الحكومية 2021 فبراير المقبل

انطلاق دورات حفظ الطاقة في المباني الحكومية 2021 فبراير المقبل

أبرز المواد
أمير الجوف يدشن البرنامج الدعوي “الأسرة والإجازة “

أمير الجوف يدشن البرنامج الدعوي “الأسرة والإجازة “

منطقة الجوف
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : مجلس التعاون يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : مجلس التعاون يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره

أبرز المواد
“كف يد” بحق 7 خطباء تجاهلوا التحذير من “الإخوان”

“كف يد” بحق 7 خطباء تجاهلوا التحذير من “الإخوان”

أبرز المواد

انطلاق دورات حفظ الطاقة في المباني الحكومية 2021 فبراير المقبل

انطلاق دورات حفظ الطاقة في المباني الحكومية 2021 فبراير المقبل
http://almnatiq.net/?p=936326
المناطق - واس

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة, بدء التسجيل في دورات “حفظ الطاقة في المباني الحكومية” لعام 2021م في شهر فبراير المقبل, بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموجهة للمختصين والعاملين في مجال الصيانة والمشاريع والمشتريات وغيرها من الإدارات ذات العلاقة بالجهات الحكومية.
وتهدف الدورات التي ستقام -عن بعد- إلى رفع كفاءة المختصين في هذه الجهات نحو الالتزام بالصيانة الدورية والوقائية التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، حيث تقام على مدى 4 أيام بواقع 50 دورة تدريبية خلال العام، وتشمل موضوعات حول أساسيات إدارة الطاقة، حفظ الطاقة في أنظمة الإنارة والأنظمة الكهربائية، وفي غلاف المباني وأنظمة التكييف وتخزين الطاقة الحرارية، إضافة إلى حفظ الطاقة في المباني الخضراء وأعمال الصيانة في ترشيد الطاقة.
ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة منسوبي الجهات الحكومية الراغبين في حضور الدورات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.seec.gov.sa من خلال أيقونة “دورات الجهات الحكومية”.
مما يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة وفي إطار اهتمامه بتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها، يعمل على 3 مسارات، أولها المسار الفني الذي يهدف إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، فيما يعنى المسار الثاني بالبرامج التدريبية التي تسهم في رفع قدرات وتأهيل الكوادر البشرية المختصة في الجهات الحكومية للقيام بمهام ترشيد ورفع كفاءة الطاقة في جهاتهم، ويهتم المسار الثالث بنشر الوعي عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها من خلال برامج ونشاطات توعوية مستدامة لمنسوبي هذه الجهات.

روابط ذات صلة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : مجلس التعاون يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : مجلس التعاون يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره
“كف يد” بحق 7 خطباء تجاهلوا التحذير من “الإخوان”

“كف يد” بحق 7 خطباء تجاهلوا التحذير من “الإخوان”
الدفاع المدني يدعو إلى الأخذ باشتراطات السلامة أثناء التخييم

الدفاع المدني يدعو إلى الأخذ باشتراطات السلامة أثناء التخييم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*