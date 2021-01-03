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أمير تبوك يطلع على تقرير عن مشروعات النقل بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن مشروعات النقل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=936332
تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان بن سعيد الحويطي، والذي أطلع سمو أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها ، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشروعات التي تم الانتهاء منها.وأشاد سمو الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، منوهًا سموه بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.وأعرب المهندس سليمان الحويطي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.

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