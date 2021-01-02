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أمير مكة يرأس اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة

أمير مكة يرأس اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=936338
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً لجمعية مراكز الأحياء في المنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، محافظ جدة ، فيما رأس سموه عبر الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأعضاء الجمعية العمومية لمراكز الأحياء.
واستعرض الاجتماع البرامج والأنشطة والمراكز الجديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف خلال الفترة المقبلة، كما اعتُمدت مبادرات‏ الخطة الإستراتيجية لجمعية مراكز الأحياء : مبادرة سواعد الأحياء ، وجاري ، وحي أجمل.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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