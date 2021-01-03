احدث الأخبار

كورونا المتحور يرعب بريطانيا.. وتأكيد رسمي “المدارس آمنة”
أبرز المواد
 الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون: القمة الخليجية في ” العلا” دليل على متانة العلاقات والأواصر بين دول المجلس
المنطقة الشرقية
 هلال الشرقية يباشر (6653) بلاغ إسعافي بديسمبر
المنطقة الشرقية
 أمير الباحة يتسلّم تقريراً عن الآبار وأعمال الدفاع المدني خلال الحالة المطرية
منطقة الباحة
 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : المجلس قادر على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي
أبرز المواد
 أمير مكة يرأس اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8612.82 نقطة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن مشروعات النقل بالمنطقة
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” تعلن انطلاق التدريب في النسخة الثالثة من “بناء الكفاءات”
أبرز المواد
 انطلاق دورات حفظ الطاقة في المباني الحكومية 2021 فبراير المقبل
أبرز المواد
 أمير الجوف يدشن البرنامج الدعوي “الأسرة والإجازة “
منطقة الجوف
 الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : مجلس التعاون يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره
أبرز المواد
كورونا المتحور يرعب بريطانيا.. وتأكيد رسمي “المدارس آمنة”

كورونا المتحور يرعب بريطانيا.. وتأكيد رسمي “المدارس آمنة”

أبرز المواد
الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون: القمة الخليجية في ” العلا” دليل على متانة العلاقات والأواصر بين دول المجلس

الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون: القمة الخليجية في ” العلا” دليل على متانة العلاقات والأواصر بين دول المجلس

المنطقة الشرقية
هلال الشرقية يباشر (6653) بلاغ إسعافي بديسمبر

هلال الشرقية يباشر (6653) بلاغ إسعافي بديسمبر

المنطقة الشرقية
أمير الباحة يتسلّم تقريراً عن الآبار وأعمال الدفاع المدني خلال الحالة المطرية

أمير الباحة يتسلّم تقريراً عن الآبار وأعمال الدفاع المدني خلال الحالة المطرية

منطقة الباحة

كورونا المتحور يرعب بريطانيا.. وتأكيد رسمي “المدارس آمنة”

كورونا المتحور يرعب بريطانيا.. وتأكيد رسمي “المدارس آمنة”
http://almnatiq.net/?p=936349

مع انتشار الخوف في بريطانيا من تفشي السلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا التاجي، حاول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، طمأنة البريطانيين، مؤكداً أن البلاد ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 وستكون جاهزة للاستخدام غداً الاثنين، كما تأمل في توفير “عشرات الملايين” من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف جونسون في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) “نأمل حقا… في توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة”.

المدارس آمنة

من جهة أخرى أوضح أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك. وقال “ليس لدي شك في أن المدارس آمنة وأن التعليم أولوية”.

جاء ذلك ردا على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد.

تشديد قيود العزل

إلى ذلك، أضاف أن الحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام، لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك. وقال إن إجراءات عزل عام أكثر صرامة قد تُطبق قريبا مع استمرار ارتفاع الإصابات.

يشار إلى أن حالات الإصابة بكوفيد-19 بلغت مستويات قياسية، وآخذة في الزيادة في بريطانيا منذ ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، ما أجبر الحكومة بالفعل على إلغاء خططها لفتح المدارس في لندن، والمناطق المحيطة بها وسط دعوات من نقابات المدرسين لإغلاق أوسع نطاقا.

وتخضع أغلب مناطق إنجلترا بالفعل لأكثر القيود صرامة في إطار نظام من أربعة مستويات يهدف إلى وقف انتشار الفيروس وحماية نظام الرعاية الصحية في البلاد.

روابط ذات صلة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : المجلس قادر على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي : المجلس قادر على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8612.82 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8612.82 نقطة
“الزكاة والدخل” تعلن انطلاق التدريب في النسخة الثالثة من “بناء الكفاءات”

“الزكاة والدخل” تعلن انطلاق التدريب في النسخة الثالثة من “بناء الكفاءات”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*