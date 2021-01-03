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أمانة الشرقية: 8 مخالفات للتدابير الاحترازية في 347 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أمس السبت

أمانة الشرقية: 8 مخالفات للتدابير الاحترازية في 347 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أمس السبت
http://almnatiq.net/?p=936364
المناطق - الدمام

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس السبت 18/5/1442هـ 8 مخالفات، جاء ضمنها 5 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″،و 3 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال (347) جولة رقابية نفذتها الأمانة، و جولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين أنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير 721 موقعاً، بمشاركة 450 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 130653 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

كما رفعت الأمانة 7522 طن من النفايات، وإزالة 4372 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين عبر الابلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك بالتواصل مع مركز البلاغات (940)، لمعالجتها.

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