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فرق السيارات الكلاسيكية بالقصيم تشارك في اليوم العالمي للهواية

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فرق السيارات الكلاسيكية بالقصيم تشارك في اليوم العالمي للهواية

فرق السيارات الكلاسيكية بالقصيم تشارك في اليوم العالمي للهواية
http://almnatiq.net/?p=936383
المناطق - واس

شاركت فرق السيارات الكلاسيكية بمنطقة القصيم اليوم في فعاليات اليوم العالمي للسيارات الكلاسيكية بعدد من البرامج التعريفية بهواية السيارات الكلاسيكية ودورات تدريبية – عن بعد – ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسيارات الكلاسيكية الموافق هذا اليوم 3 يناير 2021م ، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية .
ومن أهم البرامج: “متعة القيادة ، وطرق إعادة تأهيل السيارات الكلاسيكية ، والتعريف بكيفية اقتناء هذه السيارات ، وطرق البحث عن قطع الغيار ، وشرح تعريفي لأهم وأندر السيارات الكلاسيكية ” .
وأوضح رئيس فريق زمان أول للسيارات الكلاسيكية بالقصيم عبدالله سلامة السلامة أن الفعاليات استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع استشعاراً بأهمية هذه الهواية العريقة ، مبيناً أهمية هذا اليوم وانعكاسه على الهواة وخاصة الهواة الجدد من خلال التقائهم بكبار الهواة واطلاعهم على ما تحتويه هذه الهواية من إرشادات وبرامج تعريفية وتخصصات ، منوهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقليص الأعداد خلال هذه المدة والتقيد بالتعليمات .

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