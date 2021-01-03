شاركت فرق السيارات الكلاسيكية بمنطقة القصيم اليوم في فعاليات اليوم العالمي للسيارات الكلاسيكية بعدد من البرامج التعريفية بهواية السيارات الكلاسيكية ودورات تدريبية – عن بعد – ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسيارات الكلاسيكية الموافق هذا اليوم 3 يناير 2021م ، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية .
ومن أهم البرامج: “متعة القيادة ، وطرق إعادة تأهيل السيارات الكلاسيكية ، والتعريف بكيفية اقتناء هذه السيارات ، وطرق البحث عن قطع الغيار ، وشرح تعريفي لأهم وأندر السيارات الكلاسيكية ” .
وأوضح رئيس فريق زمان أول للسيارات الكلاسيكية بالقصيم عبدالله سلامة السلامة أن الفعاليات استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع استشعاراً بأهمية هذه الهواية العريقة ، مبيناً أهمية هذا اليوم وانعكاسه على الهواة وخاصة الهواة الجدد من خلال التقائهم بكبار الهواة واطلاعهم على ما تحتويه هذه الهواية من إرشادات وبرامج تعريفية وتخصصات ، منوهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقليص الأعداد خلال هذه المدة والتقيد بالتعليمات .
فرق السيارات الكلاسيكية بالقصيم تشارك في اليوم العالمي للهواية
شاركت فرق السيارات الكلاسيكية بمنطقة القصيم اليوم في فعاليات اليوم العالمي للسيارات الكلاسيكية بعدد من البرامج التعريفية بهواية السيارات الكلاسيكية ودورات تدريبية – عن بعد – ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسيارات الكلاسيكية الموافق هذا اليوم 3 يناير 2021م ، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية .
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