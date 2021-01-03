احدث الأخبار

الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة اعتباراً من الأربعاء القادم
أبرز المواد
 “شتاء السعودية” يضاعف السياحة الريفية بالأحساء
المنطقة الشرقية
 فرق السيارات الكلاسيكية بالقصيم تشارك في اليوم العالمي للهواية
الرياضة
 الخطوط السعودية تشغل رحلتين أسبوعيًا بين نجران والدمام
محليات
 القمة الخليجية .. الرياض وقمم المجلس
أبرز المواد
 وزير “البيئة” يدشن الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك
أبرز المواد
 مطار عدن يستأنف عمله بعد 48 ساعة بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: 8 مخالفات للتدابير الاحترازية في 347 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أمس السبت
المنطقة الشرقية
 أمير مكة المكرمة يُعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020 غداً
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –
أبرز المواد
 لجنة الانضباط والأخلاق تصدر 5 قرارات ضد رئيس وإدارييّن من الفيصلي ولاعب من الفتح وفريق الكوكب
أبرز المواد
 “مسام” ينتزع 1.300 لغم في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر
أبرز المواد
الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة اعتباراً من الأربعاء القادم

الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة اعتباراً من الأربعاء القادم

أبرز المواد
“شتاء السعودية” يضاعف السياحة الريفية بالأحساء

“شتاء السعودية” يضاعف السياحة الريفية بالأحساء

المنطقة الشرقية
فرق السيارات الكلاسيكية بالقصيم تشارك في اليوم العالمي للهواية

فرق السيارات الكلاسيكية بالقصيم تشارك في اليوم العالمي للهواية

الرياضة
الخطوط السعودية تشغل رحلتين أسبوعيًا بين نجران والدمام

الخطوط السعودية تشغل رحلتين أسبوعيًا بين نجران والدمام

محليات

الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة اعتباراً من الأربعاء القادم

الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة اعتباراً من الأربعاء القادم
http://almnatiq.net/?p=936389
المناطق - وكالات

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، يوم الأحد، تعليق كافة الرحلات التجارية المباشرة من المملكة المتحدة وإليها، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي ظهرت سلالة جديدة منه، مؤخرا، في بريطانيا.

وأوضحت الهيئة الكويتية في تغريدة على موقع “تويتر”، أن قرار تعليق الرحلات التجارية يسري اعتبارا من السادس من يناير الجاري، على الساعة 01:00 بتوقيت المملكة المتحدة.

وأشار هيئة الطيران المدني إلى أن هذا القرار مؤقت ويسري إلى حين صدور إشعار آخر بشأن تعليق الرحلات الجوية.

وفي العشرين من ديسمبر الماضي، كانت الكويت قد أعلنت حظر دخول الرحلات القادمة من بريطانيا، بعد رصد سلالة متحورة من فيروس كورونا.

ورجح علماء بريطانيون أن تكون السلالة الجديدة من فيروس كورونا أكثر انتقالا من سابقتها، وهو ما دفع دولا كثيرة إلى وقف حركة الملاحة الجوية مع بريطانيا.

وكانت بريطانيا قد شددت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مؤخرا، بعد ارتفاع وصف بـ”المهول” في عدد الإصابات اليومية.

ووفق دراسة نشرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا في نوفمبر من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل، وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الباحثون، الذين ركزوا على جنوب شرقي بريطانيا ولندن، إنه ما يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.

روابط ذات صلة

القمة الخليجية .. الرياض وقمم المجلس

القمة الخليجية .. الرياض وقمم المجلس
وزير “البيئة” يدشن الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك

وزير “البيئة” يدشن الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك
مطار عدن يستأنف عمله بعد 48 ساعة بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

مطار عدن يستأنف عمله بعد 48 ساعة بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*