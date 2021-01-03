احدث الأخبار

أمير مكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 في عام جائحة كورونا.. ارتفاع “صاروخي” في ثروة بيزوس وماسك
أبرز المواد
 كم يحتاج الجسم للإقلاع عن عادة سيئة؟.. العلماء يجيبون
أبرز المواد
 أسوأ من المتوقع.. تحديات صعبة تلوح أمام الاقتصاد التركي
أبرز المواد
 رؤية طموحة لـ”العُلا” تحفظ تاريخها .. وتطور الإنسان .. وتصون المكان
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يستقبل مدير مركز خدمات الأوقاف بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 الإسباني “كارلوس ساينز” يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021 في فئة السيارات
أبرز المواد
 الكويت تعلقُ الرحلات التجارية من وإلى المملكة المتحدة اعتباراً من الأربعاء القادم
أبرز المواد
 “شتاء السعودية” يضاعف السياحة الريفية بالأحساء
المنطقة الشرقية
 فرق السيارات الكلاسيكية بالقصيم تشارك في اليوم العالمي للهواية
الرياضة
 الخطوط السعودية تشغل رحلتين أسبوعيًا بين نجران والدمام
محليات
 القمة الخليجية .. الرياض وقمم المجلس
أبرز المواد
أمير مكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة

أمير مكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة

منطقة مكة المكرمة
في عام جائحة كورونا.. ارتفاع “صاروخي” في ثروة بيزوس وماسك

في عام جائحة كورونا.. ارتفاع “صاروخي” في ثروة بيزوس وماسك

أبرز المواد
كم يحتاج الجسم للإقلاع عن عادة سيئة؟.. العلماء يجيبون

كم يحتاج الجسم للإقلاع عن عادة سيئة؟.. العلماء يجيبون

أبرز المواد
أسوأ من المتوقع.. تحديات صعبة تلوح أمام الاقتصاد التركي

أسوأ من المتوقع.. تحديات صعبة تلوح أمام الاقتصاد التركي

أبرز المواد

أمير مكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة

أمير مكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة
http://almnatiq.net/?p=936410

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المعين حديثاً المهندس أحمد العارضي.
وهنأ الأمير خالد الفيصل ، المهندس العارضي بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله ، مقدماً سموه شكره للرئيس التنفيذي السابق للهيئة المهندس أيمن منسي.
فيما عبر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عن شكره لأمير المنطقة مؤكداً أن توجيهات ومتابعة سموه ستكون الدافع الأكبر بعد عون الله لتحقيق الآمال والتطلعات.

روابط ذات صلة

أمير مكة المكرمة يُعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020 غداً

أمير مكة المكرمة يُعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020 غداً
أمير مكة يرأس اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة

أمير مكة يرأس اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة
أمانة محافظة جدة تنفذ جولات رقابية على المحال والأسواق التجارية

أمانة محافظة جدة تنفذ جولات رقابية على المحال والأسواق التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*