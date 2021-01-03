أمير مكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المعين حديثاً المهندس أحمد العارضي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل ، المهندس العارضي بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله ، مقدماً سموه شكره للرئيس التنفيذي السابق للهيئة المهندس أيمن منسي.

فيما عبر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عن شكره لأمير المنطقة مؤكداً أن توجيهات ومتابعة سموه ستكون الدافع الأكبر بعد عون الله لتحقيق الآمال والتطلعات.