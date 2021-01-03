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أمير الجوف يدشن برنامج ” الأسرة والإجازة ” وينوه بالأهداف السامية لمثل هذه البرامج

أمير الجوف يدشن برنامج ” الأسرة والإجازة ” وينوه بالأهداف السامية لمثل هذه البرامج

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أمير الجوف يدشن برنامج ” الأسرة والإجازة ” وينوه بالأهداف السامية لمثل هذه البرامج

أمير الجوف يدشن برنامج ” الأسرة والإجازة ” وينوه بالأهداف السامية لمثل هذه البرامج
http://almnatiq.net/?p=936415
المناطق - الجوف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، البرنامج الدعوي “الأسرة والإجازة” الذي تقيمه وتنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الدعوة بفرع الوزارة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة إبراهيم بن نزال السليمان.

وأوضح السليمان أن البرنامج يهدف للمحافظة على مكتسبات الأسرة في الإجازة ويستمر طيلة إجازة منتصف العام الدراسي ويقوم على تنفيذه مراكز الدعوة وإدارات المساجد وجمعيات الدعوة في المنطقة ومحافظاتها ، مبيناً أن البرنامج يستهدف جميع شرائح المجتمع من خلال تنفيذ العديد من البرامج الدعوية في محافظات ومراكز المنطقة.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما تحمله هذه البرامج من أهداف سامية في نشر العلم والمعرفة والدعوة الصادقة إلى الله تعالى من قبل علماء ودعاة متخصصين، لتوعية وتبصير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم والتحذير من كل ما يمس الدين والعقيدة الصحيحة الصافية ومحاربة الأفكار الضالة وتوعية المجتمع بمخاطرها وأهداف من يروجون له.

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