صحة الجوف بالتعاون مع هيئة “الغذاء والدواء” تتحققان من إلتزام الصيدليات الخاصة للاشتراطات الصحية

المناطق - الجوف

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الإلتزام بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ، تنفيذ جولات تفتيشية على جميع الصيدليات الخاصة على مستوى المنطقة ، لمراقبة تسعيره المكملات الغذائية والدعاية والإعلانات المضللة، في الصيدليات الخاصة ومنشآت بيع المستحضرات العشيبة للتأكد من إلتزامها باللائحة المحدّثة للاشتراطات الصحية التي صدرت مؤخرًا.

يأتي ذلك بغرض التحقق من تطبيق اللائحة المحدثة و توزيع ملصقات إرشادية لوضعها بشكل إلزامي داخل الصيدليات ، بهدف توعية المستهلكين .

وقالت “صحة الجوف” انطلاقا من دور الإلتزام لرفع مستوى إلتزام المنشآت بالاشتراطات الصحية التي وردت في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة و من مبدأ تكثيف الجهود على الممارسات المخالفة التي تظهر في القطاع الصحي السعودي وعليه تقرر القيام بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بحملة رقابية على مدى إلتزام الصيدليات الخاصة ومنشآت بيع المستحضرات العشبية بالأسعار المعتمدة وضبط الدعايات المظللة فيما يخص المكملات الغذائية .

وشددت صحة الجوف على مفتشي الإلتزام بأن يتم ضبط الصيدليات الخاصة ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المخالفة وإحالتها للجان المختصة.