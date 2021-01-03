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رعاية الايتام بالمدينة المنورة في جولة للمواقع السياحية بالوجه

رعاية الايتام بالمدينة المنورة في جولة للمواقع السياحية بالوجه
http://almnatiq.net/?p=936430
المناطق- تبوك:

قامت الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بالمدينة المنورة بالتعاون مع احد مكاتب السفر والسياحة بزيارة الى قلعة السوق أحد اهم المعالم التاريخية والسياحية الموجودة بمحافظة الوجه كان برفقتهم المرشد السياحي الدكتور فهد غبان ومدير مكتب السياحة والتراث الوطني المكلف الاستاذ عبدالرحمن محمد نور الدين. وتم شرح مفصل عن القلعة وتاريخها المرشد السياحي الدكتور فهد الغبان. وقد بين أهميتها من حيث انها تطل على السوق والميناء والبلدة التاريخية. وتم عمل جولة على القلعة من الداخل والخارج وقد أبدى الزوار اعجابهم بالمحافظة وما تحتويه من كنوز تاريخيه وتراثيه وسياحية.

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