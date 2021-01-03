أكثر من (69) ألف طالباً ينهون اختبارات الفصل الأول وإحصائيات التعليم عن بعد تكشف إنجازات تعليم الخرج

المناطق - الرياض

انهى أكثر من (69,067 ) الف طالباً وطالبة بتعليم الخرج الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول بنجاح ولله الحمد ..في ظل التحديات التي تم تجاوزها لتحقيق الهدف الذي رسمته وزارة التعليم ؛ إذ عمدت إدارة تعليم الخرج منذ انطلاقة الفصل الدراسي الحالي إلى كسب التحدي وتجاوز المعيقات بخطط أعدت واجتماعات نفذت ولقاءات عُقدت وبرامج نظمت وفرق عمل آثرت العمل ليل نهار في سبيل الوصول للغايات من التعليم الإلكتروني ووصول الطلبة لهذه الإنجازات العظيمة .

وقال مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن الزيارات الإشرافية بلغ مجموعها خلال هذا الفصل الدراسي الحالي للوقوف و متابعة سير العمل في التعليم الالكتروني ( منصة مدرستي ) في المدارس ( 22870) زيارة ؛ إذ سجل مكتب التعليم بالدلم وقسم الإشراف التربوي بنين (12,327) زيارة ميدانية وافترضية في حين سجل الإشراف التربوي بنات ( 8,635) زيارة إشرافية ميدانية وافتراضية ، و ( 1908) زيارة ميدانية وافتراضية قام بها مكتب التعليم بنات بالدلم ؛ إضافة لزيارات الأقسام المختلفة حسب ما يتطلب العمل ..

وبلغ حضور مجموع الدروس التطبيقية المنفذة بتعليم الخرج من القيادات التعليمية وأقسام الإشراف ومكاتب التعليم ( 198 ) درسا تطبيقيا ؛ ووصل إجمالي عدد الزيارات للقيادات التعليم بنين _ بنات (526) زيارة افتراضية وميدانية .

في حين عقد قسم التدريب التربوي بنين (326 ) برنامجا تدريبيا. استهدف ( 4219 ) من شاغلي الوظائف التعليمية بينما نفذ قسم التدريب بنات ( 214) برنامجا وزاريا واثرائيا وتوطين استهدفت (8,533) شاغلات الوظائف التعليمية من مشرفات وقائدات ومعلمات و (48) لقاءًوورش عمل استهدفت ( 2354) مشرفة وقائدة ومعلمة ..

وأشار مدير تعليم الخرج إلى ما قدمته إدارة تقنية المعلومات من دعمٍ فني لـ ( 4920) طالبا وطالبة على منصة مدرستي و ( 2865) معلماً ومعلمة

و (1670) قائداً وقائدة كما تلقت (15000) بلاغا سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الواتساب أو من خلال النماذج الورقية .

وأشاد العتيبي بهذا الإنجاز الذي يعد قياسياً يستحق شكر كل من أسهم في تحقيقه كما أنه يؤكد نجاح تعليم الخرج ومنسوبيه في أداء عملهم الرامي إلى تنظيم وتجويد ( التعليم الالكتروني) ، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته

هذا وتكشف الأرقام الاحصائية أن تعليم الخرج في طريقه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المرسومة من وزارة التعليم ، ومؤشرا يؤكد أن قطاع التعليم استطاع تحقيق المستهدفات والتغلب على تحديات التعليم عن بعد .