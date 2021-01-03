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“سنوك” الإماراتية و”إني” الإيطالية تعلنان بدء الإنتاج في حقل محاني للغاز

“سنوك” الإماراتية و”إني” الإيطالية تعلنان بدء الإنتاج في حقل محاني للغاز

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“سنوك” الإماراتية و”إني” الإيطالية تعلنان بدء الإنتاج في حقل محاني للغاز

“سنوك” الإماراتية و”إني” الإيطالية تعلنان بدء الإنتاج في حقل محاني للغاز
http://almnatiq.net/?p=936442

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الإماراتية “سنوك” وشريكتها الإيطالية “إني” عن بدء الإنتاج في المنطقة “ب” من بئر محاني-1 للغاز في الشارقة.

ويأتي الإعلان في غضون عام واحد من اكتشاف الغاز في حقل محاني والذي يمثل أول اكتشاف بري جديد في الشارقة منذ 37 عاما.

وأشارت المؤسسة إلى أنه “وعلى الرغم من التحديات التي سببتها جائحة (كوفيد-19)، بما فيها صعوبة استيراد المعدات أثناء فترة الإغلاق العام، وصعوبة مد خط الأنابيب في الظروف الصحراوية القاسية في فصل الصيف، تم استكمال بناء البئر وتمديد 23 ألف متر أنابيب ضغط عالي في وقت قياسي بلغ 8 أشهر، وهو الآن متصل بخط أنابيب محطة الصجعة الصناعية التي تملكها وتشغلها سنوك”.

وقال رئيس المؤسسة سلطان بن أحمد القاسمي: “يعد بدء إنتاج الغاز في حقل محاني بعد أقل من عام على اكتشافه إنجازا مذهلا لإمارة الشارقة، ويجسد التزامنا وحرصنا على المساهمة في جهود ضمان إمدادات غاز موثوقة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية”.

وتم حفر بئر “محاني-1” على عمق إجمالي بلغ 14597 قدما، واختبار الغاز بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا مع المكثفات المصاحبة، وتظافرت عوامل مختلفة لتمكين “سنوك” من تحقيق هذا الإنجاز في وقت قياسي، بما فيها البنية التحتية، وقدرة معالجة الغاز في محطة الصجعة.

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