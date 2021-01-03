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3 وفيات وإصابة 30 شخص في حادث بالجهراء

3 وفيات وإصابة 30 شخص في حادث بالجهراء
http://almnatiq.net/?p=936458

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة تبوك أن عمليات الهلال الاحمر تلقت بلاغا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعه ١٧:٠٣ مساء اليوم من الجهراء باتجاه محافظة تيماء .
حيث تم توجيه تسعة فرق إسعافية من الهلال الاحمر بمرافقة القيادة الميدانية و اربع فرق إسعافية من الصحة وبمشاركة من الدفاع المدني وعند وصول الفرق اتضح وجود ٣٠
إصابه حيث تم نقل ١٦ إصابة و علاج ١٤ إصابة بالموقع .
وأضاف: تولت فرق الدفاع المدني عملية الانقاذ واخراج المحتجزين وبعد الكشف على الاصابات اتضح وجود ثلاث حالات وفاة رحمهم الله .
ومن جهه اخرى اوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك انه فور تلقى البلاغ تم توجيه اربع فرق اسعافية بمرافقه القيادة الميدانية بالمنطقة وتم رفع حالة التأهب بمستشفى تيماء العام لاستقبال الحالات وتجهيز خطة الطوارى بالمستشفى وتفعيل نقاط الفرز للحالات حيث تم نقل جميع الاصابات الى مستشفى تيماء العام .

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