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في اجتماعه الـ 92 .. المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة

في اجتماعه الـ 92 .. المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=936468
المناطق - الرياض

رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الاجتماع الثاني والتسعين للمجلس، الذي عقد عبر الشبكة الافتراضية.
ونوقش خلال الاجتماع السياسة الوطنية للأدوية لإيجاد إطار يضم جميع الإجراءات والأنشطة في القطاع الدوائي في المملكة، وذلك بإشراك جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
واطّلع المجلس على خطة حوكمة البيانات للقطاعات الصحية التي قدمها المركز الوطني للمعلومات الصحية، بالإضافة إلى وضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل البيانات بين الجهات ذات العلاقة؛ وفقاً لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفير المعلومات الصحية وتسهيل الربط المعلوماتي الآلي فيما بينها.
وجرى خلال الاجتماع الاطّلاع على المقترح المقدم من مركز البحوث والدراسات الصحية بالمجلس الصحي السعودي بشأن القواعد المنظمة لمشاركة البيانات البحثية والعينات الحيوية واستخدامها في الأغراض البحثية وإتاحة الوصول إليها بشكل آمن، وهو تحفيز لعملية الابتكار والتطوير البحثي للقطاع الصحي تماشياً مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030, والاطلاع على مقترح مشروع سجل التطعيمات كقاعدة بيانات موحدة لرصد جميع التطعيمات المقدمة في جميع المرافق الصحية في المملكة، التي تشمل التطعيمات الموسمية، تطعيمات المواليد، بالإضافة إلى تطعيمات الكبار.
واستعرض المجلس الإستراتيجية الوطنية لصحة كبار السن وخططها التنفيذية التي أعدتها وزارة الصحة بالمشاركة مع عدد من الجهات المعنية، تمهيداً للموافقة عليها.

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