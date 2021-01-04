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الكويت تعلن تعليقاً مؤقتاً للرحلات المباشرة من الى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل

الكويت تعلن تعليقاً مؤقتاً للرحلات المباشرة من الى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=936470

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر.
وقال المتحدث باسم الطيران المدني سعد العتيبي في تصريح له، إن تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر بناءً على تعليمات السلطات الصحية في البلاد.
وذكر أن السلطات الصحية الكويتية قامت باستحداث عدة إجراءات وقائية في المطار منها فحص (بي سي ار) لجميع الركاب القادمين ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.

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